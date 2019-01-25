2019豬年進補入門帖 增強新年好運氣！

2019-01-25 15:10 聯合新聞網 有.設計 uDesign



為迎接2019金豬年的到來，這次我們特別推出應景的「豬年進補入門帖」，由裡到外，為你量身打造，從頭開始的好運關鍵，以嶄新的自己，迎接「豬」事大吉鴻運到！

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1.過年破冰新選擇：動腦玩桌遊！

隨著社會高齡化，加上現代人工作忙碌，常常忽略了陪伴家中長者時光，每逢過年時節難得相聚時，卻因不知該跟長輩說什麼，導致家裡雖然一堆人卻變成看電視、滑手機。拉近世代的距離，可以透過近期很熱門的桌遊選擇，挑選長輩所熟系的主題，以夜市傳統美食為主的 夜市人蔘 ，藉由攤販之間的叫賣，來場美食對決，讓不分年齡的一家人能夠從玩樂中找回充滿回憶的連結點。

圖/台灣夜市文化桌遊-夜市人蔘。聯合數位文創提供。 分享 facebook

2.生活零浪費，從無痕飲食開始！

是否常覺得傳統環保容器重又佔空間，雖然想要從自身做環保，卻遲遲無法順利開始，好日子品牌創辦人為了不讓減塑行為造成負擔，而設計出 好日子環保食物袋 ，並且配合台灣人愛吃熱食的習慣，將食物袋的內袋設計為TPU可熱塑性橡膠材質，不只好攜帶更方便收納，因為不讓環保容器成為追逐流行的產物，而是要持續使用，才是真正的做「環保」。

圖/好日子環保食物袋。聯合數位文創提供。 分享 facebook

3.失眠健康風險高，助眠神器大公開。

每個人都希望能永保活力充沛的自己，其實多半時候，我們會全身緊繃、提不起勁、無法專注、有些焦躁，這些種種情況其實都和睡眠品質息息相關，原本該放鬆休息的時間，卻演變成煩惱的開始，除了舒緩生活壓力所帶來的緊繃外，挑選一個適合自己頭型的枕頭也是非常重要的， 王樣的夢枕 擁有絕妙的彈力觸感，完美配合頭型需求，提供前所未有的支撐力與包覆趕，輕鬆啟動大腦睡眠開關，展開一夜好眠模式。

圖/王樣的抱枕。聯合數位文創提供。 分享 facebook

4.藝術巡禮，走春規畫任你行！

新春三合一聯票FUN好年，2/6-2/12年節限定暢遊三展：

三展內容有吉卜力動畫手稿展、悠遊風景繪畫-俄羅斯普希金博物館特展、變變變！MOVE 生物體驗展。

在吉卜力動畫手稿展中一窺動畫創作秘密，不只重新呈現每一部動畫原稿，更能從中重新回味童年回憶。

悠遊風景繪畫-俄羅斯普希金博物館特展即將閉展倒數中，這次帶來集結17-20世紀的風景名畫，感受印象派畫家對於大自然的讚頌，在一筆一畫中呈現不同城市近郊的明媚風光，其中首次來台灣的莫內《草地上的午餐》，更是不容錯過的精采。

不同於以往展覽形式，變變變！MOVE 生物體驗展，透過「親自變身」成為大自然的動物，讓大小朋友都能透過遊戲了解生物的生活模式與環境，一起來成為圖鑑上的一員吧！

以上 普希金展 X MOVE展 X 吉卜力展三展限定販售套票 ，即日起於udn售票網限量販售中(貼心期醒：此套票只限2019/2/6-2019/2/12期間使用，逾期無效)，即日起於udn售票網限量販售中，讓你2/6-2/12年節期間不孤單，歡樂出遊看展去。

圖/新春三合一FUN好年，限定套票預售中。聯合數位文創提供。 分享 facebook

除了三展聯票外，另外還有一個不可錯過的親子必逛-- 小小建築師 創藝沙雕&安藤忠雄工作坊 ，今年以「玩樂‧手作‧孩子的天堂」為年度命題，讓孩子們透過生活常見的媒材，啟發存在於基因中原有的創造力、喚醒沉睡的藝術靈魂，展開新的美學體驗。

圖/結合展覽與工作坊，感受法式美學新體驗。聯合數位文創提供。 分享 facebook

當新的一年到來時，相信許多人的心情也會隨著2018年的結束而進入沉澱期，開始思索新的一年如何活得更加豐富。期望透過以上進補步驟，讓自己更接近理想，好好用心去過每一天。