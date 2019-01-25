文藝紫藍X時尚拼貼 微醺中品味皇家優雅

2019-01-25 11:33 文／ 黎詩彥



新年到！年節送禮是傳遞祝福、展現誠意的另一舞台。酒除了象徵品味，更代表共享、共飲的和諧歡聚意象，是節慶不可缺少的催化劑，也是致贈長輩、商務夥伴、好友的不敗選擇。

有些經典好酒，不只經得起時間的考驗，還能領銜時代浪潮，展現好酒的傳承與創新價值，廣受消費者喜愛的皇家禮炮就是其中之一。其無與倫比的高品質、尊貴大器的王者風範、推陳出新的時尚設計，為人們創造了極致的品酒美學。

▲年節送禮，酒是傳遞祝福、展現誠意的最佳選擇。 圖／保樂力加 提供 分享 facebook

一掃過往英倫奢華的經典形象，皇家禮炮2019年新春禮盒，以時尚拼貼藝術展現東西方文化特色，摩登中不失歷史感，典雅華麗的設計營造出耐人尋味、多層次文化的豐富魅力，別具收藏價值。

以文藝紫藍色為主色調的西方限定款禮盒，發想自英國皇室下午茶，白瓷茶具、皇冠、衛兵及女王最寵愛的科基犬躍然紙上，優雅質感令人激賞。藍綠色東方限定版則以年輕大方的色調，融入中式建築、日式紙傘、象徵吉祥的孔雀、大象與錦鯉，展露東方低調貴氣的格調。東西文化各自精采，可望能在賓客間製造更多話題。

▲藍綠色東方限定版，運用錦鯉、孔雀等圖騰，展露東方低調貴氣。 圖／保樂力加 提供 分享 facebook

除了東西方限定款，皇家禮炮也特別為量販店通路設計喜氣亮眼的新春禮盒，以「過年一點紅、新年一路紅」為設計概念，紅色鏤空雕刻搭配金色元素，傳遞財源滾滾、好運連年的誠摯祝福。

▲專為量販店通路設計的禮盒以「過年一點紅、新年一路紅」為設計概念。 圖／保樂力加 提供 分享 facebook

當然，回歸到本質，酒的價值還是在於酒本身。皇家禮炮21年調和式威士忌是1953年奇瓦士兄弟公司獻給英國女王伊莉莎白二世作為加冕賀禮的經典酒款，以21響皇家禮炮命名，這個名字也賦予品牌至高無上的榮譽和使命。多年來秉持英倫奢華與精湛調和工藝傳承精神，皇家禮炮21年調和式威士忌數次榮獲IWSC國際葡萄酒與烈酒大賽最高等級金牌獎、ISC國際烈酒大賽金牌獎，也在國際大賽中被票選為「極品中的極品威士忌」。

皇家禮炮21年調和式威士忌精心挑選多種單一麥芽威士忌及穀類威士忌調和而成，金黃琥珀色中，伴隨如天鵝絨般綿密柔順口感，濃郁果香洋溢著甜甜的花草香味，與淡淡煙薰香完美融合，層層綻放的豐富香氣，入喉餘韻悠長，陶醉人心。

▲皇家禮炮曾在國際大賽中被票選為「極品中的極品威士忌」。 圖／保樂力加 提供 分享 facebook

一直以來，皇家禮炮不僅是威士忌的代名詞，更是尊貴與成就相互輝映的最佳表徵。歲末年終之際，讓皇家禮炮以精湛釀酒工藝，搭配匠心獨具的新春禮盒設計，替您傳達一份珍貴的祝福，讓您所在乎的人深刻收下這份最誠摯的心意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康