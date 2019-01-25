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不是怕顧客偷東西 好市多檢查收據「暖心」原因曝光

2019-01-25 11:12聯合新聞網 綜合報導

民眾到Costco好市多消費時，總是得走一道程序，即是將收據出示給站在店門口的員...
民眾到Costco好市多消費時，總是得走一道程序，即是將收據出示給站在店門口的員工，他們會拿筆在上頭做記號，民眾才能走出店外。圖/報系資料照
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民眾到Costco好市多消費時，總是得走一道程序，即是將收據出示給站在店門口的員工，他們會拿筆在上頭做記號，民眾才能走出店外。民眾可能會認為店員是為了確認顧客有沒有偷東西，但近期外媒揭露，Costco檢查收據其實是出於好意。

據外媒《Mashed》報導，Costco員工檢查顧客帳單的原因，其實是為了保障顧客的權益。有一名Costco員工便表示，他們過去抓到了數百美元的超收款項，並及時幫助顧客拿回退款。

報導指出，顧客回家確認收據時，有時候可能發現自己只買了一件商品，商品條碼卻被刷了兩次，等於付了兩倍的價錢。而Costco為了避免此情況發生，因此才會安排員工在店門口檢查收據，以確認交易紀錄沒問題，並及時處理。

一名Costco員工在國外知名論壇Reddit上分享，表示「相信我，我們不是要避免損失，店內確實有防止損失的機制，但那不是店門口員工的工作」。另一名Costco前員工亦指出，店門口員工的另一個工作，是確認顧客不要忘了拿走自己購買的商品，如禮物卡或要到櫃台後方取貨的商品。

報導亦提到，其實這道程序在各倉儲式量販店都會出現。美國零售商沃爾瑪旗下的倉儲式商店Sam's Club接受媒體採訪時表示，他們會特別雇用友善、健談的員工，在店門口確保透過APP下單的交易順暢、顧客有買到自己想要的東西，並處理客訴和分享之後的促銷活動。

至於員工檢查收據的行為是否有侵害顧客權益之嫌，以Costco為例，這項程序是完全合法的，因為已經寫在會員規章裡，而會員簽了名就代表同意這道程序。但報導也提醒，如果沒有事前簽署規章，一般商店員工不能要求檢查顧客收據，所以顧客可以拒絕交出收據。

Costco量販店好市多

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