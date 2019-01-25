rather玩轉新年派對 塔羅占卜、快速變新髮通通免費

2019-01-25 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



穿新衣寫春聯。 rather/提供 分享 facebook 新年新氣象，國產時尚女裝品牌將於明（26）日舉辦「玩轉新年」派對活動，現場不僅可免費進行塔羅占卜、體驗快速變新髮，還能夠穿新衣寫春聯，集滿三款體驗印章，將印章卡投入新年紅色小屋，就有機會獲得品牌購物金2萬元及北歐飾品。讓大家不但能穿新衣、變新髮，還能搶先了解自己開春的運勢。

此外、當日著新品春裝，於品牌旗艦店前的雪地玻璃箱中拍攝屬於自己獨一無二的書法揮毫照片並上傳社群，即可至2F rather caf’e兌換《ISM 主義甜時》的招牌法式甜點「達克瓦滋」，或人氣日式燒菓子「紅茶費南雪」乙份。

同時，rather品牌旗艦店也陸續換上早春新品，單品不但有設計且搭配性很高，也有現在很流行的落肩襯衫，另外還有斜扣的長裙設計則是外面少見的。

新春已至冬意卻未退，但在羊毛大衣登場次數漸減，單層衣衫尚無法做主的交替時節，rather建議雙面長外套是恰到好處的良伴。此次，rather就將其中一面設計為格紋，透過雙面縫製工藝製成長版外套，這種縫製方式，外套不用加內裏，非但沒有車縫線，且裏外都光滑俐落，兩面皆可穿，一衣雙穿不只時尚更實搭。

此外，rather本季還推出全新的「IN SIGHT」天衣無逢系列，打破傳統服裝需經過剪裁、縫合等工序，以革命性的針織工藝，讓服裝一體成型，無接縫的特色、沒有內裡縫邊的摩擦，面料質感也變得柔軟、輕巧且伸縮性能好，所以不只伸展更自如、穿著時更輕盈合身，展現服裝的優美線條外，還能減少紗線用量，響應環保議題。