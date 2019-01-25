應用智慧冷鏈技術 台灣萵苣成功外銷中東

2019-01-25 07:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會農業試驗所為協助台灣萵苣開拓中東新興市場，聯合台南區農業改良場和雲林縣麥寮鄉蔬菜產銷第47班，運用智慧農業與冷鏈管理等技術，完成開發外銷萵苣貯運整合作業，即日起運往中東地區進行販售。

農業試驗所說，為鏈結產、貯、運、銷各個環節而提升外銷農產品最終的到貨品質，透過執行台灣良好農業規範(TGAP)栽培模式導入農民和農企業的萵苣栽培，以精準化生產、嚴格品質控管及冷鏈物流技術，確保外銷萵苣的保鮮、保質及耐長時間低溫貯藏運輸，並搭配專業預冷流程與包裝資材延長櫥架壽命，因此，產品受到日本及新加坡市場肯定，每年外銷量超過1萬公噸以上，已成為我國主力外銷農產品之一。

台灣萵苣應用智慧冷鏈技術試銷，農業試驗所說，台灣冬季萵苣生產同時具備全球良好農業規範(GlobalG.A.P.)驗證及麥當勞生菜驗證(MGAP)的雙重保證。這次運用快速預冷技術，可將原本預冷時間所需24小時縮短到4小時，又導入品質管理之標準，包括自田間評估施肥量，利用氣象資料預估成熟度與採收時間，及自動採收機立即分級等，大大提升外銷品質，也提高貿易商下訂意願，今天首次進行外銷中東市場並與中東通路商鏈結外銷出貨。