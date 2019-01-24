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簡嫚書飄逸女神裝美出新高度 出席LV春夏發表

2019-01-24 23:59聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

太空、高級訂製服工藝、復古、女權主義等元素打造了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）春夏系列女裝的形貌，具戲劇張力且輪廓多變，簡嫚書身穿白色拉夫領飾白色長洋裝，飄逸浪漫，溫貞菱則是相當開心演繹以宮廷小丑為靈感的條紋洋裝，女星在華麗、運動風、古今交錯之間，呈現亮麗的春夏風采。

張軒睿一身低調正裝出席，他笑說鞋履讓他偷偷長高幾公分，很享受挺拔帥氣的氛圍，禾浩辰則是對自己身型展現自信，想穿上透視裝，謝佳見表示他來詮釋透視裝也很ok，還爆料自己的兩點不是那麼黑，可以穿得自然健康；所有男星都覬覦Keepall霓光透明手袋，據悉目前詢問度相當熱烈，愛整潔的謝佳見表示他可以把私物整理得很乾淨，早已下手預訂。

█女裝 剛柔並濟的時光交織

路易威登在嶄新的南山廣場藝文中心發表2019早春及春夏系列，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以他熱愛的時空交錯命題，將未來感、復古風穿插其中，飛行船、太空艙、機器人圖案以及PVC塗層，都表現了外太空的迷魅，有著動畫《霍爾的移動城堡》般的詩意，繭型輪廓以及袖身的堆疊、抓褶、立裁，都讓女裝搭上穿越的時空機。

而劍領西裝的俐落剪裁，或是宛如女戰士的盔甲線條，則呼應女權主義的命題，交織荷葉袖的浪漫情懷，剛柔並濟。在復古風的表現上，則用splash的蠟筆筆觸呈現在服裝以及steamer、twist手袋上，揮灑七○年代的創意，並融入八○年代的亮片，藉此展現品牌對於高級訂製服工藝的細緻繁複，尤其在服裝的肩、袖接縫處，是藝術總監Nicolas Ghesquière最喜歡發揮小心機的細節。

█男裝 亮眼霓光襯綠野仙蹤

男裝則是藝術總監Virgil Abloh入主路易威登後首季推出的系列，以《綠野仙蹤》發想的罌粟花連帽T恤、黃磚路針織衫都是孔劉登上韓國雜誌的選穿款，在顏色表現上有著迷幻、浪漫的風采；此外，他也用和平與愛的意象，闡述各式各樣的色彩都在彩虹之中，以此隱喻所有的人都可以穿上他設計的服裝，閃亮如銀箔的寬大長版斗篷是當季重要造型，在服裝與鞋履上也運用純粹的白、藍、紅、黃色帶來強烈個性。

配件部分以女裝全新款IT小手袋最為亮眼，展現了設計師的童心與幽默，包括Egg與Toupie兩款Monogram新包款，都有相當吸睛的輪廓，前者可提、可背、是精巧可愛的蛋型，Toupie則是法文中的陀螺之意，外型更像飛碟，是矚目小提袋。此外，梯形Trapeze包款線條鮮明銳利，靈感來自1988年的Pochette Trapeze以及Sac Tricot，運用金屬鍊帶表現當代時髦，Mini Luggage箱型包款的靈感來自旅行箱，方正時髦而實用，演繹路易威登從經典中煥發新面貌的巧思。

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太空女權
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