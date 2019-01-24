張軒睿想留長髮穿LV透視襯衫 日常生活宅到極致

2019-01-24 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在嶄新的南山廣場藝文中心發表2019早春及春夏系列，張軒睿詮釋孔劉款罌粟花帽T和黃磚路手工編織圓領上衣，表示自己很榮幸可以和男神孔劉穿同款；而他最近很喜歡穿會讓別人說「欸你怎麼會穿這個衣服」的那種衣服，就例如身上的多彩款式，自己也買了綠色、粉色、紫色的新衣服，他的理論是「我覺得穿得自在、自己喜歡的就會很舒服，別人覺得好看的，不見得自己詮釋起來很舒適」，他還看中了罌粟花紅色透視襯衫，「最近因為劇組角色設定我需要肉一點、吃胖一點，之後如果練了腹肌、胸肌，就可以穿透式襯衫、留長髮。」講完立刻自己又打槍：但留長髮不適合吧。

被問到是不是穿衣服有叛逆魂？他說其實是幻想魂，但最近終止想像、付諸行動買了路易威登twist包款自己用，他說拎回家時連姐姐都狐疑問是他自己要用嗎？他說這包款男、女都適宜，男生換掉鍊帶、斜背就很帥氣，他鍾情於旋釦設計就下手了。

農曆年假期即將來臨，張軒睿坦言很宅、而且討厭過節日，「前年耶誕節還跟許光漢去騎腳踏車，任何節日對我來說都和日常一樣，朋友會約、但我很難約，太懶了不想出門，玩電動、看電影、陪愛犬柚子、練吉他，我可以宅在家一整個星期，超廢，在家都叫UBER EATS。」