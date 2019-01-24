向LINE下戰帖！橘子撒1億推beanfun!行動生活App

2019-01-24 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



台北國際電玩展玩家區週五開跑，橘子集團除了將以世貿一館、台北101對面停車場雙展區打造全場最大、最有氣勢的活動舞台之外，更宣布推出全新行動生活App「beanfun!」，自1/25開始，將陸續發放新台幣1億元給全台潛在用戶，使用者只要於beanfun!內開啟「beanfun!錢包」功能，就能在全台串聯的3萬消費據點及電玩展期間的指定快閃通路即刻消費。

橘子集團董事長劉柏園表示：「籌備2年的beanfun!全面整合集團服務，第一階段也與東森購物、KKBOX、雄獅旅遊、PChome、玉山銀行、台新銀行、大都會車隊等76家廠商合作，提供使用者有趣而實用的生活服務，並以全開放架構持續吸引廠商入駐，壯大beanfun!全生態系。」

全台3萬個可使用beanfun!的消費據點，包含全家便利商店、OK超商、萊爾富、美廉社、微風集團旗下百貨、三創生活園區、丹堤咖啡、胡同、台灣高鐵、台灣大車隊、皇冠大車隊等，用beanfun!錢包就能享受便利生活及更多消費優惠回饋。