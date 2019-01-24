動口免動手 華碩神隊友小布智慧音箱 說學逗唱都可以

2019-01-24 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



越來越多品牌加入智慧音箱的行列，但能不能融入台灣在地服務與語音功能，才是消費者能否接受的重要關鍵。華碩今宣布旗下首款智慧音箱「神隊友小布」正式在台上市，除了可以用KKBOX聽音樂，還能叫華視新聞主播原音幫你說新聞，融入最在地的語音AI，輕鬆變身家中神隊友！

華碩推出的神隊友小布，主打在地化、生活化、個性化三大優勢，除了與KKBOX、華視新聞等台灣在地內容串聯，使用者也能透過更直覺的對話內容下語音指令，即使是時事流行語，也能被精準辨識。另外，還可提供未來10天天氣預報、外出防曬、攜帶雨具和配戴口罩等暖心提醒，以及即時路況更新，並將路線圖傳至使用者手機App或查詢目的地停車場資訊，還能進行即時英文翻譯。

為了滿足個人化需求，神隊友小布亦可透過App設定客製化指令，在聽到特定語句時，即喚起事先設定好的回應與服務，更容易滿足全家不同使用需求，增添更多樂趣。