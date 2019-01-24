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謝佳見出席LV很敢講 笑說「我的點不是那麼黑」

2019-01-24 19:30聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在嶄新的南山廣場藝文中心發表2019早春及春夏系列，品牌好友謝佳見受邀出席表示他非常喜歡2019春夏系列，藝術總監Virgil Abloh出手的年輕、時尚感，以及亮眼的螢光色配件，讓他感受煥然一新的路易威登。

同場出席的男星禾浩辰表示自己很想穿透視裝，謝佳見笑著說，「透視裝？可以啊……我的不是那麼黑。」自爆兩點色澤笑壞眾人，他說自己不愛運動，但也不算胖，「男生也可以很自然、不用遮掩的表現性感啊。」身穿奢華的太空灰色小羊皮外套，謝佳見說正好配襯螢光色配件，眾所矚目的Keepall霓光色PVC手袋，據傳已預訂一空，他難掩開心的表示已經下手預訂了一個，並且自招「我就是沒辦法等的」，看中就要立刻入手。

路易威登2019春夏是男裝藝術總監Virgil Abloh入主路易威登後首季推出的系列，以《綠野仙蹤》發想的罌粟花連帽T恤、黃磚路針織衫都是孔劉登上韓國雜誌的選穿款，在整體感有著迷幻、浪漫的風采；此外，他也用和平與愛的意象，闡述各式各樣的色彩都在彩虹中、同時隱喻所有的人都可以穿上他設計的服裝，閃亮如銀箔的寬大長版斗篷是當季重要造型，在服裝與鞋履上也運用純粹的白、藍、紅、黃色帶來強烈個性。

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謝佳見選穿小羊皮飛行外套18萬2千元、印花logo衣領長袖25,700元、長褲6萬元。記者陳柏亨／攝影
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Keepall男款霓光PVC手袋，售價12萬1,000元。圖／LV提供
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路易威登在南山廣場藝文中心發表2019春夏系列。圖／LV提供
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