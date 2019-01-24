全台身價最高、最潮的運動場 新光三越讓會員免費玩

2019-01-24 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在台北黃金地段的信義區，又多了一個可以玩街頭籃球（鬥牛）的場域。在信義區，adidas 101籃球場過去被稱為全台地段最貴的籃球場，現在新光三越把信義A11四樓戶外空間改造成300坪的「信義運動場X-plaza」，將是信義區第二座身價天價的運動場，新光三越免費開放讓會員預約使用。

新光三越台北信義新天地一直走在潮流趨勢最前端，致力於讓百貨有無限可能、更好玩這件事，現在，新光三越信義A11把四樓戶外空間，改造成百貨首創的跨界運動場「信義運動場X-plaza」，結合時尚、表演、運動多功能廣場，除了是籃球場、運動場外，同時也打造全台最高的露天Mini Concert舞台，成為一個可融合多功能展演的舞台、運動場。

戶外鬥牛時除了有節奏音樂讓賽事更嗨外，場地以搶眼的紅、藍、黃繽紛色塊拼接，進入運動場兩側，則有潮感十足的四大運動品牌LOGO牆、運動風裝飾元素，以及牆上投放超醒目的LED霓虹報時燈、計分板。運動前後，還可以在這拍下時髦街拍照，一舉打造信義區最潮的運動場。