男裝周落幕了！但陳學冬、炎亞綸還是帥翻巴黎街頭

2019-01-24 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



日前剛落幕的男裝周，依舊是各男星拚版面的場合之一，炎亞綸跟錦榮的同門師弟彭千祐，則是首次到訪，一切都很新鮮。陳學冬與潘瑋柏則分別出席Cerruti 1881與設計師Christopher RAEBURN的大秀，展現截然不同的紳士風範與潮流穿搭。

炎亞綸意外透露了自己是首次參與時裝周活動，就來到了十分多元的巴黎男裝周，一連出席了多場大秀，而在Christian Dada時則遇上了同樣受邀看秀的錦榮。兩人挑選了品牌春夏系列男裝亮相，並一樣內搭了白襯衫，不同的是錦榮換上特殊剪裁的黑色暈染外套，而炎亞綸則是淺藍色雙排釦西裝外套與長褲，凸顯品牌的二元性，也顯得活潑不死板。在倫敦男裝周時，潘瑋柏成為了Christopher RAEBURN唯一受邀的華人明星，而他的秀場穿搭，也在一眾冬季服裝為主的嘉賓旁顯得突出。他以Timberland和設計師聯名的橘紅和寶藍拼接的戶外運動罩衫，搭配招牌黃靴，符合眾人的期待。