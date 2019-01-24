百隻萌豬現身台北101？型男變身攝影師幫拍IG美照

2019-01-24 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



準備迎接長達9天的春節連假，台北101購物中心串聯各大精品櫥窗，並在館內打造超過百隻吉祥豬及新春好運許願牆等裝置藝術，讓民眾到館內走春拍照不無聊，此外，更加碼推出「型男拍照服務」的限時活動，安排型男攝影師幫網美、網帥們拍出打卡美照！

台北101購物中心即日起至2月17日推出新年活動，以豬為主題進行整館裝置，從松智廣場的平安豬、松智大廳的甜蜜豬、信義廣場的發財豬到4樓都會廣場的圓滿豬，結合品牌櫥窗的設計，總計超過百隻吉祥豬。

在檔期期間於館內任三處打卡熱點，拍照上傳IG並HASHTAG#101喜迎豬年，即可兌換思慕昔雪花冰兌換券。活動首周末及初一至初五的下午2點至5點在4樓都會廣場皆有安排型男攝影師，協助民眾輕鬆就能拍出完美打卡美照。