調和8種白麝香！香奈兒Les Exclusifs精品香水1957令人沉醉

2019-01-24 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



如果你喜歡白麝香，絕對不能錯過香奈兒Les Exclusifs精品香水1957！這款今年2月1日起在香奈兒香水空間與限定精品店獨家上市的香水，是香奈兒Les Exclusifs精品香水系列的第3款創作，融合8種白麝香與木質香氣、甜美蜂蜜、嗆辣香料、豐盈花香，層疊出縈繞綿長的肌膚香氣。

1912年嘉柏麗・香奈兒首次在美國推出作品之後，創意前衛設計立即在時尚圈掀起一股旋風，1924年N°5香水與彩妝在美國上市時也是如此，1952年傳奇女星瑪麗蓮夢露曾透露自己每日就寢時一絲不掛、僅撒上些許香奈兒香水，更是讓N°5香水聲名大噪；1957年，Stanley Marcus為了慶祝自家百貨公司的15周年慶，在達拉斯籌辦首屆Neiman Marcus雙周慶（Neiman Marcus Fortnight），邀請300位時尚設計師參與，但只有嘉柏麗・香奈兒擁有巨星級待遇，搭乘首架降落於達拉斯愛田機場的外國班機後，躍上專屬於她的唯一一輛白色勞斯萊斯離開機場，隨後領取了Neiman Marcus時尚圈傑出貢獻獎（Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion），奠定她身為20世紀最具影響力的設計師地位。

在紐約57街精品店重新開幕的同時，香奈兒也推出全新Les Exclusifs精品香水發揚1957之美，「1957」象徵著香奈兒與美國的緣份與火花，不僅是驅動香奈兒躋身為20世紀最具影響力設計師的年份，19更代表她的出生日期，57則是美國最大香奈兒精品店的門牌號碼。