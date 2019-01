調和8種白麝香!香奈兒Les Exclusifs精品香水1957令人沉醉

2019-01-24



如果你喜歡白麝香,絕對不能錯過香奈兒Les Exclusifs精品香水1957!這款今年2月1日起在香奈兒香水空間與限定精品店獨家上市的香水,是香奈兒Les Exclusifs精品香水系列的第3款創作,融合8種白麝香與木質香氣、甜美蜂蜜、嗆辣香料、豐盈花香,層疊出縈繞綿長的肌膚香氣。

1912年嘉柏麗・香奈兒首次在美國推出作品之後,創意前衛設計立即在時尚圈掀起一股旋風,1924年N°5香水與彩妝在美國上市時也是如此,1952年傳奇女星瑪麗蓮夢露曾透露自己每日就寢時一絲不掛、僅撒上些許香奈兒香水,更是讓N°5香水聲名大噪;1957年,Stanley Marcus為了慶祝自家百貨公司的15周年慶,在達拉斯籌辦首屆Neiman Marcus雙周慶(Neiman Marcus Fortnight),邀請300位時尚設計師參與,但只有嘉柏麗・香奈兒擁有巨星級待遇,搭乘首架降落於達拉斯愛田機場的外國班機後,躍上專屬於她的唯一一輛白色勞斯萊斯離開機場,隨後領取了Neiman Marcus時尚圈傑出貢獻獎(Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion),奠定她身為20世紀最具影響力的設計師地位。

在紐約57街精品店重新開幕的同時,香奈兒也推出全新Les Exclusifs精品香水發揚1957之美,「1957」象徵著香奈兒與美國的緣份與火花,不僅是驅動香奈兒躋身為20世紀最具影響力設計師的年份,19更代表她的出生日期,57則是美國最大香奈兒精品店的門牌號碼。