李毓芬穿FENDI中性又浪漫 放話車褲也敢穿

2019-01-24 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI發表2019春夏、早春新品，許久不見的李毓芬以較少詮釋的百褶裙現身，搭襯中性輪廓的西裝，表示「穿出衝突個性，溫柔典雅卻又帶著中性，而且鸚鵡圖樣的襯衫上有許多大口袋，看起來很有個性。」

李毓芬日常喜愛網購，會讓商品停留在購物車1到2天再下手，但喜歡的話當然二話不說立刻下單；針對春夏季有顛倒FF logo的運動風流行車褲，李毓芬表示她也勇於嘗試、可以穿去運動，但如果要穿上街變私服會顧慮一下臀、腿線條。由Karl Lagerfeld操刀設計的2019春夏女裝，以都會叢林（urban jungle）為靈感，融入品牌二元對立的精神，將鸚鵡、植物等景觀作為刺繡印花，遵循大自然法則做對稱設計。

色澤呼應都會叢林顯得浪漫，例如鼠尾草綠、干邑褐、酒紅、橙黃、沙色等等，展現濃烈個性，鏤空或透氣孔洞穿插其間，增加活力輕盈感，而印花烏干紗、緹花布和纖薄嵌花針織布，則是幽微性感的表現。幽默感是FENDI的主要精神，以七色彩虹為設計靈感的Fendirama系列，在T恤、鞋履、配飾和皮件展現絢爛的光彩，男裝系列則是和客座義大利藝術家Nico Vascellari合作，流露他對重組變位詞的迷戀，例如將FENDI變成FIEND、將ROMA變成AMOR的轉換，都呈現在襯衫、西裝之上，而以Karl Lagerfeld和小丑Joker的拼字，則變身為T恤上的JoKarl，時髦有趣。