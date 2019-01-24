情人節怎麼過？到高檔飯店泡湯正流行

2019-01-24 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



忙碌的2月，要陪家人又要陪情人，一年之中最浪漫的日子「214西洋情人節」，剛過完年不知道要怎麼安排嗎?日勝生加賀屋為了替情人們製造浪漫，從2月9日至2月28日準備了「愛你久久情人月」系列活動，泡湯、用餐或住宿通通都有甜蜜優惠和精美小禮物。

與心愛的另一半入住舒適和風套房，盡情的沉醉在浪漫的房間中，一起優雅的在房間內享用精緻會席料理，和料理長精心特製的情人節限定版甜點，配上精選義大利Asti微甜氣泡酒，打造出超情蜜蜜的甜蜜氛圍，身為浪漫製造機的日勝生加賀屋，更是貼心為您準備了浪漫花束當禮物。

情人節要怎麼度過才會讓人印象深刻呢? 2月13至2月17日選擇「情人久久」情人節限定「湯屋+晚餐」一日遊專案，兩人攜手泡溫泉，讓北投獨有的白磺泉，洗去身心靈的疲憊，在微涼的冬夜依偎在一起品嚐冬季會席料理，為您的感情迅速加溫。