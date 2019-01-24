喝咖啡看火車！新竹新豐門市「鐵道星巴克」今開幕

2019-01-24 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



為了提供民眾更豐富的咖啡體驗，連鎖咖啡星巴克不斷推出特色門市，今年首先登場的星巴克「新竹新豐門市」，以百年歷史的舊火車站建築改造，不但賦予充滿時代軌跡的建物新生命，也保留了在地人生活的記憶。今(21號)天開幕吸引許多民眾搶先體驗，2/28前持新豐車站起訖站車票，可享飲料第二杯半價優惠；單筆消費滿1,280元，還可獲得專屬新竹新豐限量背心袋。

星巴克新竹新豐門市前身為新豐火車站舊站，經過一年半的籌備規劃，變身為新竹新豐鄉的首間星巴克門市，同時也是全台首間以舊火車站改造的門市。火車站代表著溫暖、思念、歡聚與期待，新竹新豐門市設計概念保留了車站大廳的意涵，從大門入口可直接穿透到門市後門，而窗框、吧檯、牆面設計也延續了鐵道的概念，表現出車站特有的質樸古拙。

獨棟的新竹新豐門市，一樓座席共有戶外18個座位與室內66個座位，共84個座位，民眾到此可邊喝咖啡邊看火車行駛而過，如此具有獨特性與歷史性的特色門市，勢必成為當地熱門的打卡景點。

新竹新豐門市

門市地址：304新竹縣新豐鄉山崎村新興路202號1F

門市電話：03-5571781