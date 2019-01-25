整理包／機車、電視、五星飯店… 2019各大百貨福袋好康看這裡

2019-01-25 15:18 聯合新聞網 綜合報導



排隊搶福袋，是春節熱門的活動之一。圖／報系資料照 分享 facebook 百貨公司推出的新春超值福袋，每年都會吸引許多民眾早起搶福袋，聯合新聞網幫大家整理今（2019）年各大百貨推出的好康，以及該如何購買、領取。

京華城購物中心

新光三越

台北站前店

台北南西店

1/18開始（售完為止），需從2/5上午11點開始取貨基本商品包含松木快煮壺、Kinioch Anderson枕等獎品。另有機會抽OSIM天王之王頭等款、St.Tropez腕錶等獎品。下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可skm pay支付1000元購買福袋一個。或是持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP，當日當店過卡消費滿1000元以上，或單卡扣會員點數100點，即可憑卡、消費銷貨明細表，以現金或現金禮券1000元預購福袋。

台北天母店

1/18開始（售完為止），需從2/5上午11點開始取貨基本商品包含Francasinc北歐不鏽鋼三層隔熱餐、鍋寶養生燉鍋等獎品。另有機會抽福容大飯店漁人碼頭家庭客房住宿券、韓國釜山五日遊等獎品。下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可skm pay支付1000元購買福袋一個。或是持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP，當日當店過卡消費滿1000元以上，或單卡扣會員點數100點，即可憑卡、消費銷貨明細表，以現金或現金禮券1000元預購福袋。

嘉義垂楊店

1/18開始（售完為止），需從2/5上午10:30開始取貨獎品包含BRIC'S旅行福袋組、PORTER新春限量福袋等商品。另有機會抽bgreen運動家具uChair運動舒壓椅、Apple iPhone XS等獎品。下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可skm pay支付1000元購買福袋一個。取貨當天需出示APP上的QRcode憑證。

台南中山店

1/18開始（售完為止），需從2/5上午11:00開始取貨有機會抽YAMAHA數位鋼琴、PGO摩特動力機車。預購期間持新光三越APP至13F贈品處扣會員點數10點，即可以1000元現金或現金禮券購買福袋預購券一張。或是下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可以skm pay支付1000元購買福袋一個。取貨當天需出示APP上的QRcode憑證。

台南新天地

1/18開始（售完為止），需在2/4前出示APP手機購買憑證領取基本商品包含金安德森羊羔織毯、1929居家生活館中童枕等商品預購期間持新光三越貴賓卡於當日當店過卡消費滿888元以上，或扣會員點數100點，即可憑卡以現金1000元預購福袋，並在2/5上午11:00領取。或是下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可以skm pay支付1000元購買福袋一個。

微風

微風廣場

1/21到2/3憑微風積點會員身分，消費1000元即可買一個福袋，並於2/5上午10:30到12:00，攜帶兌換券和身分證明文件影本，到2F黑松世界出示會員條碼提領。

微風南山

1/28到2/3台北寒舍艾美酒店主管套房住宿券、TOWER SUITE寰宇套房住宿券、Galaxy Note等獎品預購期間到微風南山服務台購買「福袋憑證」，並於2月5日上午10點到微風南山戶外廣場排隊，11點開始依序搖獎抽福袋。

微風信義

1/28到2/3台北晶華酒店精緻客房一晚、個人專輯錄製體驗、微風滋養O2護膚療程抵用券等獎品預購期間憑微風積點禮遇會員到B3F贈獎處購買「福袋憑證」，2月5日上午11點至1F時尚大道排隊，持憑證抽取一份福袋，並在B3F活動會場領獎。

微風松高

1/28到2/3台南安平流飯店豪華四人房、台南安平流飯店豪華雙人房、JORDAN 8000元商品券等獎品憑微風積點禮遇會員到B1F購買「福袋憑證」，2月5日上午11點到1F香提大道側門排隊，並持憑證抽取一份福袋。

大遠百

新竹大遠百

1/12到2/4普獎包括飛利浦微電鍋、象印寬廣視窗3斷定溫電動熱水瓶等獎品。頭獎則為宏佳騰機車，其餘獎品包括LG廣角4K IPS智慧連網液晶電視65吋等獎品預購期間憑全館當日單筆588元以上發票，加上現金2000元即可預購豬事吉祥好運福袋一份，並於2/5上午11:30憑普獎兌換券至6F贈品處領取福袋，也可於11:00時至1F陽光廣場投遞大獎抽獎聯。

台中大遠百

1/25上午11點到2/4晚上6點福袋內容包含遠百商品券2200元、開運福袋抽獎券一張。憑抽獎券可抽頭獎十萬元、貳獎宏佳騰機車等獎品憑全館當日單筆消費滿888元以上之消費發票，加上2000元現金，以及HAPPY GO卡，可於10F南棟贈品處購買新春福袋一份。2/5下午14:30於1F廣場公開抽獎。

花蓮遠百

京華城購物中心

SOGO

台北忠孝館

2/5到2/71F化妝品區初一至初三單筆消費滿1,000元，就能抽SOGO萬元商品券、萬元保養品、萬元香水等。4F珠寶鑽石黃金福袋初一限定販售1,000元福袋，每袋價值6,000元起，最大獎為價值73,000元的周大福兒孫滿堂純金擺件。8F、9F家電寢飾區初一至初三福袋天天抽iPhone XR，購買者還可再抽OSIM 8變小天后按摩椅。11F餐飲福袋僅500元，有機會抽中價值6,600元的三合院10人份桌菜。

台北復興館

2/5B1女鞋區開賣1,200元福袋，內含價值5,000元面額券。3F單筆消費滿6,800元，就可兌換開春紅包，有機會獲得dyson Supersonic吹風機、東元空氣清淨機、TORY BURCH、Y-3等品牌好禮。7F初一販售2,000元福袋，最大獎為小米石頭掃地機器人。

新光三越

台北站前店

信義新天地

2/5上午11點基本商品包含鍋寶養生燉鍋、台糖原味蜆精等獎品。驚喜獎則可抽長榮亞洲不限航點經濟雙人來回機票、festaria一克拉鉑金鑽石項鍊等獎品。憑福袋兌換券或APP線上預購QRcode至香提廣場領取福袋，須攜帶貴奔卡、身分證正本及正反面影本，且可抽驚喜獎一次。

台北天母店

2/5上午11點開始（售完為止）基本商品包含Francasinc北歐不鏽鋼三層隔熱餐、鍋寶養生燉鍋等獎品。另有機會抽福容大飯店漁人碼頭家庭客房住宿券、韓國釜山五日遊等獎品。當日早上10:45依排隊順序領取號碼牌，上午11點開賣。

桃園大有店

2/5上午11點開始（售完為止）基本商品包含HITEK不鏽鋼快煮壺、康寧保鮮盒組等獎品。另有機會抽小島villa頂級度假會館8人包棟平日住宿券、ANA台北東京雙人來回機票、台中裕元花園九點商務客房住宿券等獎品。當日早上10:15發放號碼牌，上午11點開賣。

桃園站前店

2/5上午11點開始（售完為止）基本商品包含伊比利透氣纖維系列防蟎抗菌壓縮枕、松木不鏽鋼快煮壺等獎品。另有機會抽LUXGEN S3汽車、金格ICA Tiffany睡床等獎品。當日早上10:45依排隊順序領取號碼牌，上午11點開賣。

高雄三多店

2/5上午11點開始（售完為止）基本商品包含牛頭牌彩晶隔熱波紋木蓋碗、鍋寶多功能花崗岩解凍煎烤盤等獎品。另有機會獲得大獎蘇菲亞30分鑽墜含鍊、SHAPP蚊取空氣清淨機、SINOMAX太空零壓力薄墊等商品當日早上10:45依排隊順序領取號碼牌，上午11點開賣。

微風

微風南京

2/5DYSON Carbon Fibre無線吸塵器、台南安平留飯店豪華雙人房、豪華四人房等獎品，每個福袋內含FUJI按摩椅抽獎券一張上午10:30於微風南京南側大門排隊領取號碼牌，上午11:00依序入場選購。

大遠百

板橋大遠百

2/5上午8點豬事如意好運袋內含2200元商品券和金豬獻寶抽獎券一張，抽獎券有機會抽頭獎Hyundai SUPER ELANTRA1.6豪華版，其他獎項還有OSIM 白馬王子按摩椅、宏佳騰 Dory 115機車等，還有500元遠百商品券共20名。活動當天到1F米蘭廣場排隊領取號碼牌，憑號碼牌依序結帳、憑發票兌換豬事如意好運袋一份。憑金豬獻寶抽獎券可參加抽獎，當天13:00會公布中獎名單。

板橋遠百

2/5上午10點金豬好運福袋內含1000元商品券和抽獎券一張，前300名另可領100元紅利金。抽獎券有機會抽頭獎宏佳騰機車，其他獎項還有tohuyo智跑機、iPhone8plus等。活動當天到1F廣場排隊領取號碼牌，以現金1000元購買金豬好運福袋。憑抽獎券可參加抽獎，當天14:00會公布中獎名單。

寶慶遠百

2/5遠百商品券1000元、美食抵用券100元、好運抽獎券一張。獎品頭獎為宏佳騰機車，其餘獎品包含DAIKIN清淨機MC80LSC、香格里拉台南遠東國際大飯店住宿券尊榮雙人客房等獎品上午11:00於一樓大門口開始販售，一份1000元；12:30將於一樓中庭開獎。

桃園遠百

2/5遠百商品券1000元、十足抵用券100元，並有機會抽中宏佳騰機車、APPLE Macbook Pro13吋、iPhoneXS MAX、iPhoneXR等獎品上午10:30於一樓大門口開始販售，一份1000元；12:30開獎。

嘉義遠百

2/5福袋內容包含遠百商品券1100元、抽獎券一張。憑抽獎券可抽頭獎宏佳騰機車、其餘獎品包含iPhoneXS MAX、DAIKIN清境涼暖氣流增倍器等民眾可在上午9:30至1F陽光廣場排隊領取號碼牌，10:00購買，並在11:00參加抽獎

台南大遠百

2/5上午9:30到12:00第一重福袋獎品包括iPhone XR、DYSON吹風機、Panasonic蒸氣烘烤爐等獎品。第二重福袋可抽宏佳騰機車排隊領取號碼牌，並憑號碼牌、福袋發票證明聯和銷貨明細表，依序抽第一重福袋和第二重福袋

高雄大遠百

2/5上午11:00到12:00（售完為止）福袋內容包含遠百商品券1000元、100元紅利券、高雄五大景點雙人暢遊券一張。亦可參加抽獎活動抽宏佳騰機車。活動當天上午10:30在1F旋轉門前廣場領取號碼牌，並於11:00開始購買。

花蓮遠百

2/5上午9點基本回饋獎為JOJO發熱羊毛被，金豬二重獎包含宏佳騰機車、亞緻會館全館年會籍、APPLE WATCH等獎，金豬特別獎為NEW FORD FOCUS四門汽車活動當日至1F和平廣場領取號碼牌，並購買福袋。憑購買憑證可抽金豬二重獎、金豬特別獎。

（各家資訊以業者實際公佈為準。）