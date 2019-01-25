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整理包／機車、電視、五星飯店… 2019各大百貨福袋好康看這裡

2019-01-25 15:18聯合新聞網 綜合報導

排隊搶福袋，是春節熱門的活動之一。圖／報系資料照
排隊搶福袋，是春節熱門的活動之一。圖／報系資料照
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百貨公司推出的新春超值福袋，每年都會吸引許多民眾早起搶福袋，聯合新聞網幫大家整理今（2019）年各大百貨推出的好康，以及該如何購買、領取。

京華城購物中心


預購時間：1/29到2/4
好康品項：頭獎為現金50萬、其餘獎項包括高島i-Choc魔幻搖椅、iPhone XS、天然南非鑽石白K墜等
搶貨教戰：刷京華卡或持Living Card當日消費單筆滿600元京華城抬頭發票，即可以現金1000元購買「福袋抽獎參加券」1張。需在2月5日（大年初一）當天，憑券上載明之時間及序號，至10樓象限平台參加福袋抽獎活動。詳細資訊見活動網站

新光三越


台北站前店


預購時間：1/18開始至售完為止
好康品項：頭獎為festaria 1克拉白金鑽石戒指
搶貨教戰：扣會員點數100點或持新光三越貴賓卡當日於全館消費滿1,000元（含）以上，即可以現金1,000元購買並領取2019新春福袋兌換券乙張。詳細資訊見活動網站

台北南西店


預購時間：1/18開始（售完為止），需從2/5上午11點開始取貨
好康品項：基本商品包含松木快煮壺、Kinioch Anderson枕等獎品。另有機會抽OSIM天王之王頭等款、St.Tropez腕錶等獎品。
搶貨教戰：下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可skm pay支付1000元購買福袋一個。或是持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP，當日當店過卡消費滿1000元以上，或單卡扣會員點數100點，即可憑卡、消費銷貨明細表，以現金或現金禮券1000元預購福袋。

台北天母店


預購時間：1/18開始（售完為止），需從2/5上午11點開始取貨
好康品項：基本商品包含Francasinc北歐不鏽鋼三層隔熱餐、鍋寶養生燉鍋等獎品。另有機會抽福容大飯店漁人碼頭家庭客房住宿券、韓國釜山五日遊等獎品。
搶貨教戰：下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可skm pay支付1000元購買福袋一個。或是持新光三越貴賓卡/貴賓卡銀卡/APP，當日當店過卡消費滿1000元以上，或單卡扣會員點數100點，即可憑卡、消費銷貨明細表，以現金或現金禮券1000元預購福袋。

嘉義垂楊店


預購時間：1/18開始（售完為止），需從2/5上午10:30開始取貨
好康品項：獎品包含BRIC'S旅行福袋組、PORTER新春限量福袋等商品。另有機會抽bgreen運動家具uChair運動舒壓椅、Apple iPhone XS等獎品。
搶貨教戰：下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可skm pay支付1000元購買福袋一個。取貨當天需出示APP上的QRcode憑證。

台南中山店


預購時間：1/18開始（售完為止），需從2/5上午11:00開始取貨
好康品項：有機會抽YAMAHA數位鋼琴、PGO摩特動力機車。
搶貨教戰：預購期間持新光三越APP至13F贈品處扣會員點數10點，即可以1000元現金或現金禮券購買福袋預購券一張。或是下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可以skm pay支付1000元購買福袋一個。取貨當天需出示APP上的QRcode憑證。

台南新天地


購買時間：1/18開始（售完為止），需在2/4前出示APP手機購買憑證領取
好康品項：基本商品包含金安德森羊羔織毯、1929居家生活館中童枕等商品
搶貨教戰：預購期間持新光三越貴賓卡於當日當店過卡消費滿888元以上，或扣會員點數100點，即可憑卡以現金1000元預購福袋，並在2/5上午11:00領取。或是下載新光三越APP，進入skim select專區，扣會員點數100點，即可以skm pay支付1000元購買福袋一個。

微風


微風廣場


預購時間：1/21到2/3
好康品項和搶貨教戰：憑微風積點會員身分，消費1000元即可買一個福袋，並於2/5上午10:30到12:00，攜帶兌換券和身分證明文件影本，到2F黑松世界出示會員條碼提領。

微風南山


預購時間：1/28到2/3
好康品項：台北寒舍艾美酒店主管套房住宿券、TOWER SUITE寰宇套房住宿券、Galaxy Note等獎品
搶貨教戰：預購期間到微風南山服務台購買「福袋憑證」，並於2月5日上午10點到微風南山戶外廣場排隊，11點開始依序搖獎抽福袋。

微風信義


預購時間：1/28到2/3
好康品項：台北晶華酒店精緻客房一晚、個人專輯錄製體驗、微風滋養O2護膚療程抵用券等獎品
搶貨教戰：預購期間憑微風積點禮遇會員到B3F贈獎處購買「福袋憑證」，2月5日上午11點至1F時尚大道排隊，持憑證抽取一份福袋，並在B3F活動會場領獎。

微風松高


預購時間：1/28到2/3
好康品項：台南安平流飯店豪華四人房、台南安平流飯店豪華雙人房、JORDAN 8000元商品券等獎品
搶貨教戰：憑微風積點禮遇會員到B1F購買「福袋憑證」，2月5日上午11點到1F香提大道側門排隊，並持憑證抽取一份福袋。

大遠百


新竹大遠百


購買時間：1/12到2/4
好康品項：普獎包括飛利浦微電鍋、象印寬廣視窗3斷定溫電動熱水瓶等獎品。頭獎則為宏佳騰機車，其餘獎品包括LG廣角4K IPS智慧連網液晶電視65吋等獎品
搶貨教戰：預購期間憑全館當日單筆588元以上發票，加上現金2000元即可預購豬事吉祥好運福袋一份，並於2/5上午11:30憑普獎兌換券至6F贈品處領取福袋，也可於11:00時至1F陽光廣場投遞大獎抽獎聯。

台中大遠百


購買時間：1/25上午11點到2/4晚上6點
好康品項：福袋內容包含遠百商品券2200元、開運福袋抽獎券一張。憑抽獎券可抽頭獎十萬元、貳獎宏佳騰機車等獎品
搶貨教戰：憑全館當日單筆消費滿888元以上之消費發票，加上2000元現金，以及HAPPY GO卡，可於10F南棟贈品處購買新春福袋一份。2/5下午14:30於1F廣場公開抽獎。

花蓮遠百


購買時間：1/17到2/4
好康品項：基本回饋獎為JOJO發熱羊毛被，金豬二重獎包含宏佳騰機車、亞緻會館全館年會籍、APPLE WATCH等獎，金豬特別獎為NEW FORD FOCUS四門汽車
搶貨教戰：預購期間憑全館當日單筆888元發票，即可以1600元預購春節福袋一個。憑購買憑證可抽金豬二重獎、金豬特別獎。


京華城購物中心


購買時間：2/5上午8:30（8:00於排隊處發放號碼牌，每人每張號碼牌限購一張參加券）
好康品項：頭獎為現金50萬
搶貨教戰：民眾需到1F八德騎樓排隊，並至10樓象限平台購買。詳細資訊見活動網站

SOGO


台北忠孝館


購買時間：2/5到2/7
好康品項和搶貨教戰：1F化妝品區初一至初三單筆消費滿1,000元，就能抽SOGO萬元商品券、萬元保養品、萬元香水等。4F珠寶鑽石黃金福袋初一限定販售1,000元福袋，每袋價值6,000元起，最大獎為價值73,000元的周大福兒孫滿堂純金擺件。8F、9F家電寢飾區初一至初三福袋天天抽iPhone XR，購買者還可再抽OSIM 8變小天后按摩椅。11F餐飲福袋僅500元，有機會抽中價值6,600元的三合院10人份桌菜。

台北復興館


購買時間：2/5
好康品項和搶貨教戰：B1女鞋區開賣1,200元福袋，內含價值5,000元面額券。3F單筆消費滿6,800元，就可兌換開春紅包，有機會獲得dyson Supersonic吹風機、東元空氣清淨機、TORY BURCH、Y-3等品牌好禮。7F初一販售2,000元福袋，最大獎為小米石頭掃地機器人。

新光三越


台北站前店


購買時間：2/5
好康品項：頭獎為festaria 1克拉白金鑽石戒指
搶貨教戰：活動當天即可以現金1,000元購買並領取「2019新春福袋兌換券」乙張。詳細資訊見活動網站

信義新天地


購買時間：2/5上午11點
好康品項：基本商品包含鍋寶養生燉鍋、台糖原味蜆精等獎品。驚喜獎則可抽長榮亞洲不限航點經濟雙人來回機票、festaria一克拉鉑金鑽石項鍊等獎品。
搶貨教戰：憑福袋兌換券或APP線上預購QRcode至香提廣場領取福袋，須攜帶貴奔卡、身分證正本及正反面影本，且可抽驚喜獎一次。

台北天母店


購買時間：2/5上午11點開始（售完為止）
好康品項：基本商品包含Francasinc北歐不鏽鋼三層隔熱餐、鍋寶養生燉鍋等獎品。另有機會抽福容大飯店漁人碼頭家庭客房住宿券、韓國釜山五日遊等獎品。
搶貨教戰：當日早上10:45依排隊順序領取號碼牌，上午11點開賣。

桃園大有店


購買時間：2/5上午11點開始（售完為止）
好康品項：基本商品包含HITEK不鏽鋼快煮壺、康寧保鮮盒組等獎品。另有機會抽小島villa頂級度假會館8人包棟平日住宿券、ANA台北東京雙人來回機票、台中裕元花園九點商務客房住宿券等獎品。
搶貨教戰：當日早上10:15發放號碼牌，上午11點開賣。

桃園站前店


購買時間：2/5上午11點開始（售完為止）
好康品項：基本商品包含伊比利透氣纖維系列防蟎抗菌壓縮枕、松木不鏽鋼快煮壺等獎品。另有機會抽LUXGEN S3汽車、金格ICA Tiffany睡床等獎品。
搶貨教戰：當日早上10:45依排隊順序領取號碼牌，上午11點開賣。

高雄三多店


購買時間：2/5上午11點開始（售完為止）
好康品項：基本商品包含牛頭牌彩晶隔熱波紋木蓋碗、鍋寶多功能花崗岩解凍煎烤盤等獎品。另有機會獲得大獎蘇菲亞30分鑽墜含鍊、SHAPP蚊取空氣清淨機、SINOMAX太空零壓力薄墊等商品
搶貨教戰：當日早上10:45依排隊順序領取號碼牌，上午11點開賣。

微風


微風南京


購買時間：2/5
好康品項：DYSON Carbon Fibre無線吸塵器、台南安平留飯店豪華雙人房、豪華四人房等獎品，每個福袋內含FUJI按摩椅抽獎券一張
搶貨教戰：上午10:30於微風南京南側大門排隊領取號碼牌，上午11:00依序入場選購。

大遠百


板橋大遠百


購買時間：2/5上午8點
好康品項：豬事如意好運袋內含2200元商品券和金豬獻寶抽獎券一張，抽獎券有機會抽頭獎Hyundai SUPER ELANTRA1.6豪華版，其他獎項還有OSIM 白馬王子按摩椅、宏佳騰 Dory 115機車等，還有500元遠百商品券共20名。
搶貨教戰：活動當天到1F米蘭廣場排隊領取號碼牌，憑號碼牌依序結帳、憑發票兌換豬事如意好運袋一份。憑金豬獻寶抽獎券可參加抽獎，當天13:00會公布中獎名單。

板橋遠百


購買時間：2/5上午10點
好康品項：金豬好運福袋內含1000元商品券和抽獎券一張，前300名另可領100元紅利金。抽獎券有機會抽頭獎宏佳騰機車，其他獎項還有tohuyo智跑機、iPhone8plus等。
搶貨教戰：活動當天到1F廣場排隊領取號碼牌，以現金1000元購買金豬好運福袋。憑抽獎券可參加抽獎，當天14:00會公布中獎名單。

寶慶遠百


購買時間：2/5
好康品項：遠百商品券1000元、美食抵用券100元、好運抽獎券一張。獎品頭獎為宏佳騰機車，其餘獎品包含DAIKIN清淨機MC80LSC、香格里拉台南遠東國際大飯店住宿券尊榮雙人客房等獎品
搶貨教戰：上午11:00於一樓大門口開始販售，一份1000元；12:30將於一樓中庭開獎。

桃園遠百


購買時間：2/5
好康品項：遠百商品券1000元、十足抵用券100元，並有機會抽中宏佳騰機車、APPLE Macbook Pro13吋、iPhoneXS MAX、iPhoneXR等獎品
搶貨教戰：上午10:30於一樓大門口開始販售，一份1000元；12:30開獎。

嘉義遠百


購買時間：2/5
好康品項：福袋內容包含遠百商品券1100元、抽獎券一張。憑抽獎券可抽頭獎宏佳騰機車、其餘獎品包含iPhoneXS MAX、DAIKIN清境涼暖氣流增倍器等
搶貨教戰：民眾可在上午9:30至1F陽光廣場排隊領取號碼牌，10:00購買，並在11:00參加抽獎

台南大遠百


購買時間：2/5上午9:30到12:00
好康品項：第一重福袋獎品包括iPhone XR、DYSON吹風機、Panasonic蒸氣烘烤爐等獎品。第二重福袋可抽宏佳騰機車
搶貨教戰：排隊領取號碼牌，並憑號碼牌、福袋發票證明聯和銷貨明細表，依序抽第一重福袋和第二重福袋

高雄大遠百


購買時間：2/5上午11:00到12:00（售完為止）
好康品項：福袋內容包含遠百商品券1000元、100元紅利券、高雄五大景點雙人暢遊券一張。亦可參加抽獎活動抽宏佳騰機車。
搶貨教戰：活動當天上午10:30在1F旋轉門前廣場領取號碼牌，並於11:00開始購買。

花蓮遠百


購買時間：2/5上午9點
好康品項：基本回饋獎為JOJO發熱羊毛被，金豬二重獎包含宏佳騰機車、亞緻會館全館年會籍、APPLE WATCH等獎，金豬特別獎為NEW FORD FOCUS四門汽車
搶貨教戰：活動當日至1F和平廣場領取號碼牌，並購買福袋。憑購買憑證可抽金豬二重獎、金豬特別獎。

（各家資訊以業者實際公佈為準。）

福袋春節
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