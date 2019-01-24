甜點控注意了！文華餅房首間館外店進駐台北大直

2019-01-24 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



文華餅房網紅系夢幻美點。圖／台北文華東方酒店提供 分享 facebook

位於台北文華東方酒店1樓中庭的文華餅房，向來是甜點迷心目中的「精品甜點」。為擴大營運規模以及提升品牌能見度，台北文華東方酒店正式進駐大直ATT 4 Recharge，25日插旗開設首間館外文華餅房，為此也推出一款「獨家甜點」，欲將掀起一波打卡熱潮。

為歡慶開幕，文華餅房自即日起至2月28日於ATT 4 Recharge店內推出獨家甜點，由酒店行政西點主廚Hin(任樂軒)巧手打造的「一抹相思」蛋糕，以日本抹茶和台灣香蕉為主角，分別製成抹茶蛋糕和香蕉百香果奶霜，除了造型顏值度破表，還能感受滿滿的抹茶層次感，每個230元，屆時將成為IG熱門甜點話題！

此外，開幕首三日(1月25日至27日)在該店消費，即享全品項85折優惠。此優惠以現場實際供應品項為主，不適用於事先預訂的產品。

位於ATT 4 Recharge一樓核心位置的文華餅房，近70坪、挑高4米，空間開闊，前為內用區、後則為外帶區，兩區的裝潢用色都很繽紛。最吸睛的是內用區充滿現代感的整面蒂芬妮藍 (Tiffany Blue) 陳列櫃，展示多款精緻糕點；陳列櫃的兩旁穿插著優雅的法式印花壁紙，巧搭馬賽克磁磚拼貼而成的地板，營造歐式浪漫氛圍。