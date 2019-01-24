消費滿千折300！GB鮮釀餐廳首度推外送

2019-01-24 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



去年在台邁入10周年的GB鮮釀餐廳（Gordon Biersch Bre-wery Restaurant），看好內湖、大直都會商圈消費潛力，於大直全新購物商場ATT 4 Recharge開設第6家門市「台北大直店」，並且參考曾獲美國ICSC金獎的「底特律機場店（Gordon Biersch DTW Airport）」為設計概念，大量採用原木建材、品牌標誌破格設計及開放式中島吧台，打造全新風格的輕時尚概念店。

此外，即日起至2月17日推出「2019金豬團圓套餐」，19道特色餐點分為2至6人套餐選擇，優惠折扣可達8.8折至9折，iGB會員點用套餐可享指定調酒及鮮釀啤酒第二杯半價優惠。GB鮮釀餐廳敦北店另獨家與「Deliveroo戶戶送」合作，新用戶使用專屬點餐優惠碼消費滿1,000元可現折300元。

GB鮮釀餐廳2008年進入台灣市場，並將歐美白領菁英流行的Upper Casual鮮釀啤酒新餐酒文化帶來台灣。最新店型「台北大直店」空間近200坪，室內座位160席、室外座位16席、吧檯座位14席，加上三面落地窗的造景設計，除了視野更開闊，也能將自然光引入室內；另針對大型活動提供兩面100吋超大投影螢幕，可滿足近200人的包場需求，是一般業界餐廳無法提供的大場地。

隨著農曆春節的到來，GB鮮釀餐廳也推出集結19道經典菜色、3種組合的「2019金豬團圓套餐」；首席釀酒師推薦曾贏得2009年美國盛大啤酒節銅牌的「愛爾特啤酒（Altbier）」，德國杜塞道夫特有的傳統愛爾老式啤酒，採用愛爾酵母的「上層發酵」與「低溫熟成」，入口略帶香甜麥芽香氣與成熟水果味，隨後而來啤酒花苦韻形成扎實的口感，適合搭配各式菜色。

GB鮮釀餐廳也首度與知名外送平台「Deliveroo戶戶送」攜手合作並祭出獨家限時優惠，於敦北店率先開跑，1月28日至3月31日於Deliveroo戶戶送外送平台點用GB鮮釀餐廳敦北店餐點，結帳時輸入點餐優惠碼「GB300」即可享有滿1,000元現折300元優惠。