香港「開運之旅」這樣做！拋寶碟、轉風車，還有‧‧

2019-01-24 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



今年長達23分鐘的大年初二的維多利亞港的高空煙火絕對不能錯過。圖／港旅局提供 分享 facebook

今年農曆年假長達9天，鄰近台灣又有濃濃年味的「香港」，是不錯的選擇。今年香港除了初一有《孤獨星球》雜誌推薦為全球最值得欣賞的娛樂盛事之一「新春國際匯演之夜」打頭陣外，去年甫推出就大受好評的「閃耀維港燈影節」，也為迎接西洋情人節以「愛與浪漫」為主題新增7大藝術展品，也可以選擇登高望遠等傳統農曆習俗為自己來場開運之旅。

香港農曆過年融合了東方及西方的特色，其中，最受矚目的香港賀歲巡遊「新春國際匯演之夜」，將於農曆大年初一（2月5日）晚間8時舉行，全球多個知名表演團隊及世界紀錄保持者特地赴港參與，旅客還有機會贏取金豬等豐富禮品，獎品總值逾100萬港元（折合台幣約390萬元）。演出包括影片在社交平台突破1億次瀏覽量的美國「Hiplet Ballerinas」，將獻上糅合「嘻哈x芭蕾」這種引領潮流的現代舞蹈；於「美國達人秀」節目成名的菲律賓男子組合「Junior New System」，將穿上其標誌性的高跟鞋邊跳勁舞、邊展現空翻技巧。還有曾亮相「英國達人秀」兼10項金氏世界紀錄保持者、來自匈牙利的「Face Team Acrobatic Korfball」，將上演不同的籃球花式進球等。

年初二 ( 2月6日) 起，於大埔林村也有多部花車展出，旅客還可以順遊林村許願樹拋寶牒祈福。多支表演隊伍也會在年初二及三 ( 2月6日及7日)，於大埔林村及黃大仙中心北館再次獻技。

香港今年舉行首屆「閃耀維港燈影節」，即日起新增7項全新「愛與浪漫」的主題展品，包含來自匈牙利的巨型鬱金香燈光藝術裝置，為情侶送上色彩繽紛的光之花束；香港在地藝術家以教堂的彩繪玻璃為設計概念，利用幾何圖形拼砌出不同心形圖案，設計出作品「愛的幾何」；另香港藝術家的有趣作品為「從現在開始我們就是一分鐘朋友」，透過兩位參加者互相對望啟動裝置，配合其動作會帶來一分鐘融合燈光及音樂的互動體驗。鄰近金鐘添馬公園的50公尺光影隧道，也因應「愛與浪漫」的主題而換上浪漫的粉紅色燈光效果，並以跑馬燈效果展示多個心形圖案，是情人們最佳IG打卡熱點。

香港農曆過年除了擁有濃濃年味外，也有不同於台灣的過節體驗，除夕夜可以感受滿滿的人潮湧向街頭最後大採買，或是品嘗正港的特色盆菜美食；除了大年初一花車巡遊，大年初二更不能錯過維多利亞港的高空煙火，長達23分鐘的高空煙火秀保證讓你目不轉睛；大年初三也可以選擇賽馬試試手氣或轉動車公廟風車求好運，最後再來趟祈福登高行程，不論是大嶼山看擁有全球最高戶外青銅坐佛，或是去香港最高峰大帽山健行，新的一年為自己開啟一整年的好運氣。