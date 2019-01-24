百貨Pay對決 微風加入戰場拚新光三越

2019-01-24 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨行動支付市場正式對決，繼去年7月底推出全台百貨首發新光三越行動支付（skm pay）後，現在，微風集團也與國泰世華銀行合作，推出微風錢包「Breeze Pay」。迎接農曆春節消費檔期，百貨行動支付紛紛拋優惠，新光三越針對skm pay過年卡利HIGH再加碼回饋，更全台首發推出「分期」、「紅利折抵」功能；微風則推3月底前綁定「國泰世華銀行信用卡」，不限館別消費50元以上，就送微風點數1,000點。

貴賓卡友將突破200萬大關的新光三越，過年卡利HIGH加碼1/24至2/24用skm pay綁定6大指定銀行（台新銀行/新光銀行/花旗銀行/玉山銀行/星展銀行/遠東商銀）信用卡消費任一單筆達3,000元，獨享過年卡利HIGH刷卡滿額電子禮券回饋再多1%，最高回饋7％。

此外，新光三越skm pay更領先市場，同步於1/24起全台首發推出「分期」、「紅利折抵」全新功能，1/24至3/31以skm pay綁定台新銀行或新光銀行之新光三越聯名卡獨享單筆消費滿3,000元享3期零利率，綁定10大指定銀行信用卡單筆消費滿5,000元享6期零利率。

過年卡利HIGH期間，部分銀行再推出skm pay分期滿萬再加碼，像是skm pay綁定台新銀行單筆刷滿10,000元以上且分期加贈200元電子商品禮券；即日起至12/31持skm pay並綁定9大指定銀行信用卡最高可享100%紅利折抵；1/24至2/24首次綁定skm pay並刷指定銀行VISA卡，不限金額消費即贈電子贈品禮券100元。