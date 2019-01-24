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台、星米其林主廚聯手 獻「澳洲和牛」頂級套餐

2019-01-24 12:22經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

澳洲精品和牛品牌Westholme攜手台北米其林一星LONGTAIL餐廳主廚林明健及新加坡米其林一星Candlenut餐廳主廚Malcolm Lee來台客座，聯手獻藝打造「Westholme雙星饗宴」，選用牛小排、牛舌、牛臉頰和橫膈膜等獨特部位，巧妙精準融合傳統娘惹料理元素，充分展現Westholme濃郁的肉質風味與多汁甜嫩的口感。

Westholme的牛群飼養於澳洲廣闊的Mitchell (米切爾)草地，坐擁得天獨厚的自然資源，在天然純淨、水草豐沛的地理環境下，採自由天然放牧兩年，並於飼養後期改用精心調配的穀類當作飼料，造就其豐富均勻的油花分布與鮮嫩多汁的口感。

Westholme牧場的主人，以最謙卑的態度對待土壤，以最尊重生命的方式對待牛隻，讓牛隻自由健康舒適生活，也讓土地生生不息。這些牧場家庭終年與這些土地及牛隻生活在一起，以提供高品質、頂級的牛肉引以為傲，秉持著從牧場到家裡再到餐桌保有最優質新鮮的肉質給消費者為使命。

Westholme品牌大使Terry Farrell表示：「高貴純正的和牛品種和牧場人員的悉心照料，是Westholme優於其他牛肉的主因。」Terry進一步表示：「我們授權由美福國際於台灣獨家代理Westholme，提供全品項牛肉部位。美福國際為頂級食材的供應商代表，與我們專注於提供頂級美食的保證相呼應。」

唯一一家以道地娘惹菜餚注入當代創意元素且連續三年獲得新加坡米其林殊榮的Candlenut餐廳主廚Malcolm Lee，首次來台即帶給台灣消費者突破傳統與現代衝擊的娘惹星級料理。

Malcolm Lee主廚善於料理Westholme，此次選用牛舌和牛臉頰，結合傳統娘惹菜餚中最經典也最費工的印尼黑果和大量香料燉煮料理，待牛舌和牛臉頰吸收飽滿的醬汁後，將其切成薄片並快速翻炒，造就其富有娘惹香料與煙燻香味的多層次口感，同時凸顯Westholme牛舌的彈牙Q軟及牛臉頰鮮嫩細緻的肉質。

除此之外，Malcolm Lee主廚也選用牛小排部位，以娘惹獨特的仁當料理手法，加入烘烤的椰子、椰奶、青檸檬葉及大量香料一起小火燉煮直至收汁，待牛小排豐富的油脂融入醬汁中，提升此道料理的滑順香濃口感，讓饕客能深刻感受到Westholme牛小排的豐潤腴美和入口即化。此道料理同時也在新加坡Candlenut餐廳供應，極富現代創意料理的風格又不失濃濃的道地娘惹風味，令當地饕客覺得既熟悉又獨特，獲得一致的好評。

另一位為擁有20年多國料理經驗，以法式料理為本、融入國際視野、多國特色並巧妙運用在地食材的林明健主廚，其在台開了三家別具特色的餐廳，其中包括2018年拿下米其林一星的「LONGTAIL 餐廳酒吧」。

林明健主廚此次選用Westholme橫膈膜部位，經由高溫備長炭炭烤至外皮焦脆，內部保有多汁鮮嫩口感，肉質入口帶有淡淡炭香與煙燻香氣，佐香濃微酸的檳榔葉花生醬、醃柿子及芥末籽，酸甜果香滋味正平衡和牛橫膈膜濃郁的口感，充分讓饕客感受橫膈膜部位豐富的油花、肉汁和濃郁風味，凸顯Westholme入口都保有綿密肉質中豐富的層次感。

Candlenut餐廳主廚Malcolm Lee善於使用Westholme入菜，同時也曾親自到澳洲牧場瞭解飼養環境及生產品質，從中充分感受到牧場主人對於飼養牛群的熱忱與用心。

Malcolm Lee表示：「Westholme致力於提供高品質的頂級和牛，選用里脊肉、肋眼、後腰脊部位都很適合快速的料理方式，將牛肉燒烤至三分熟，可以充分感受到肉質綿密的原味與軟嫩滑順的口感；選用牛臉頰、牛舌、肩胛、牛尾、牛腩等部位，則適合慢火燉煮，待牛肉吸收飽滿的香料與醬汁，更能感受到入口即化的多層次鮮嫩口感。」

LONGTAIL 餐廳主廚林明健於主打原木燒烤的餐廳WILDWOOD，也使用Westholme橫膈膜部位入菜，以炭烤方式充分展現橫膈膜豐富均勻的油花、肉汁及濃郁鮮嫩風味，深受台灣饕客的喜愛。

林明健表示：「Westholme擁有漂亮的大理石油花、肉質緊緻、口感滑順，視料理方式可選用不同部位。煎烤牛排除了肋眼、紐約客、菲力等大家熟悉的部位外，橫膈膜炭烤後呈現的多汁飽滿口感與濃郁風味，更能展現Westholme肉質特色。」

新加坡Candlenut餐廳主廚Malcolm Lee選用小排部位，以娘惹獨特的...
新加坡Candlenut餐廳主廚Malcolm Lee選用小排部位，以娘惹獨特的仁當料理手法，加入烘烤的椰子、椰奶、青檸檬葉及大量香料小火燉煮，待豐富的油脂融入醬汁，每一口都能感受到Westholme的豐潤腴美和入口即化。Westholme／提供
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Candlenut與LONGTAIL客座菜單的甜點「血橙、桂花、台灣巧克力」。記者韓化宇／攝影
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Candlenut與LONGTAIL客座菜單的前菜「木瓜湯、鮮蝦雞肉丸、辣椒、海鱸魚」。記者韓化宇／攝影
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LONGTAIL 餐廳酒吧主廚林明健，選用Westholme橫膈膜部位，經由高溫備長炭炭烤，佐香濃微酸的檳榔葉花生醬、醃柿子及芥末籽，創造獨一無二的味覺與視覺體驗料理。記者韓化宇／攝影
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台北米其林一星LONGTAIL餐廳主廚林明健（右）及新加坡米其林一星Candlenut餐廳主廚Malcolm Lee（左），為台灣饕客帶來「雙星」味覺饗宴。記者韓化宇／攝影
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新加坡Candlenut餐廳主廚Malcolm Lee善於料理Westholme...
新加坡Candlenut餐廳主廚Malcolm Lee善於料理Westholme，選用牛舌和牛臉頰，結合傳統娘惹菜餚中最經典也最費工的印尼黑果和大量香料燉煮料理。Westholme／提供
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用Westholme油脂巧妙調配而成的蘭姆酒，帶有淡淡的奶香，非常獨特。記者韓化...
用Westholme油脂巧妙調配而成的蘭姆酒，帶有淡淡的奶香，非常獨特。記者韓化宇／攝影
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牧場米其林澳洲
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