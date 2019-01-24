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台灣人品？奧客逛好市多 撕破茶盒「抽10袋試喝」

2019-01-24 11:14聯合新聞網 綜合報導

美國賣場好市多深受台灣廣大消費者喜愛，卻也時常發生消費糾紛。聯合報系資料照
美國賣場好市多深受台灣廣大消費者喜愛，卻也時常發生消費糾紛。聯合報系資料照
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一盒茶包看破台灣人品！有民眾表示，在好市多想買知名英式紅茶包時，卻意外發現，架上盒子遭人破壞且內容物也被抽走了好幾袋「試喝」，只能無奈發文勸世。

美國賣場好市多因擁有種類繁多的商品、不時推出獨家優惠、無條件的退貨策略以及提供現場免費試吃，儘管屬於會員制，需辦卡才能消費，仍深受台灣廣大消費者喜愛，卻也因為時常發生消費糾紛，讓好市多有「人品照妖鏡」的稱號。

一名陳姓網友昨（23）日晚間在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文表示，去到新北中和賣場想要購買一盒100入裝售價489元，知名英式紅茶包「唐寧」的英倫早餐茶時發現，陳列在最前排的茶盒竟然被人撕破，還被人抽走約5-10袋茶包「回家自行試喝」，陳姓網友注意到，不只是前排，左右幾盒都有被人打開的情況，無奈發文提醒其他消費者，「要買茶包的，拿取時請看一下」，還表示自己也差點拿到被人打開過的茶盒。

有民眾發現，好市多知名英式紅茶包架上盒子遭人破壞且內容物也被抽走了好幾袋「自行拿...
有民眾發現，好市多知名英式紅茶包架上盒子遭人破壞且內容物也被抽走了好幾袋「自行拿走試喝」。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團
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PO文一出後，立刻引發網友痛批，紛紛表示「太誇張了！這根本就是偷竊啊」、「好市多真的很常出現偷拿的情況」、「想看台灣人性的醜陋就到好市多」、「一堆人繳會費來偷東西」、「台灣人品難道只值489元？」、「難怪一直漲年費」，也有人質疑「為什麼好市多可以容忍這種行為不斷發生？」、「會不會有一天好市多因為這樣就撤出台灣市場？」，並表示若抓到這些貪小便宜的偷竊者，應該要取消會員資格。

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