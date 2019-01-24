台灣人品？奧客逛好市多 撕破茶盒「抽10袋試喝」
一盒茶包看破台灣人品！有民眾表示，在好市多想買知名英式紅茶包時，卻意外發現，架上盒子遭人破壞且內容物也被抽走了好幾袋「試喝」，只能無奈發文勸世。
美國賣場好市多因擁有種類繁多的商品、不時推出獨家優惠、無條件的退貨策略以及提供現場免費試吃，儘管屬於會員制，需辦卡才能消費，仍深受台灣廣大消費者喜愛，卻也因為時常發生消費糾紛，讓好市多有「人品照妖鏡」的稱號。
一名陳姓網友昨（23）日晚間在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文表示，去到新北中和賣場想要購買一盒100入裝售價489元，知名英式紅茶包「唐寧」的英倫早餐茶時發現，陳列在最前排的茶盒竟然被人撕破，還被人抽走約5-10袋茶包「回家自行試喝」，陳姓網友注意到，不只是前排，左右幾盒都有被人打開的情況，無奈發文提醒其他消費者，「要買茶包的，拿取時請看一下」，還表示自己也差點拿到被人打開過的茶盒。
PO文一出後，立刻引發網友痛批，紛紛表示「太誇張了！這根本就是偷竊啊」、「好市多真的很常出現偷拿的情況」、「想看台灣人性的醜陋就到好市多」、「一堆人繳會費來偷東西」、「台灣人品難道只值489元？」、「難怪一直漲年費」，也有人質疑「為什麼好市多可以容忍這種行為不斷發生？」、「會不會有一天好市多因為這樣就撤出台灣市場？」，並表示若抓到這些貪小便宜的偷竊者，應該要取消會員資格。
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