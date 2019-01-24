簡直在拍愛麗絲夢遊仙境！女星女兒生日派對太威了

2019-01-24 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



美國實境秀女星金卡達夏（Kim Kardashian）和肯伊威斯特（Kanye West）的次女芝加哥威斯特（Chicago West）近日慶祝一歲生日，芝加哥雖然年紀小小，但她的生日派對可以說是宛如一場時尚盛宴般隆重—被布置成愛麗絲夢遊仙境活動場景，應該會喚起許多人的少女心吧！別人家的派對總是不會令我失望的。

從IG上多支Kim Kardashian在生日派對當天拍攝的影片中可看到，入場處就是一個完整複製愛麗絲夢遊仙境經典場景的綠草牆，上面還有鑰匙孔形狀的門，一走進去遇到的是紅心皇后和愛麗絲，還有迷宮陣、撲克牌造型的餅乾和招待小朋友們的小桌椅、製作瘋帽子的手工藝材料等等，生日蛋糕上可以見到逗趣的柴郡猫和茶壺，戶外更設置大型西洋棋遊戲，完全就是依照童話所打造出的夢幻細節，不說清楚還以為來到了哪個電影場景或是迪士尼園區一角。男歌手John Legend和明星老婆Chrissy Teigen，也帶著孩子出席這場派對。