小賈6千萬鴿子蛋套牢星二代名模海莉 激似花邊教主款

2018-07-12 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前於巴哈馬度假時向女友海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）求婚成功，兩人昨日返回紐約，海莉被外媒拍到手上戴著小賈送的訂婚鑽戒，橢圓形美鑽目測約至少5克拉。而這彷彿「漂浮」於戒環上的訂婚戒款式，也被眼尖的粉絲認出與花邊教主布蕾克萊芙莉（Blake Lively）的婚戒相似度極高，包括豐臀金（Kim Kardashian）在巴黎被竊的訂婚戒亦是同一款式，可以說是好萊塢的熱門「定番款」。更有粉絲挖出海莉於2012年的推文，曾說「鑽戒要是沒有布蕾克萊芙莉的大，我才不嫁。」認為是小賈選購定情戒的參考。

事實上，出身好萊塢演藝世家的海莉，頂著星二代光環，才剛出道身價也有約9千萬元，雖然比起最會賺錢的坎黛兒珍娜還是小巫見大巫，但才21歲的她家境富裕，例如被拍到鑽戒這天雖然穿著看似休閒，但腳上的球鞋來自路易威登、黃K金耳環則出自好萊塢明星常戴的設計師品牌Jennifer Fisher，而和鴿子蛋鑽戒一同搶鏡的金表則是愛彼（Audemars Piguet）的經典皇家橡樹，也要上百萬元。 事實上，她還曾配戴同款的白金鑽表與寶格麗代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在IG上一同入鏡，財力豐厚，是皇家橡樹的忠實粉絲。