親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

幕後／內閣改組黑馬？蔡英文2年前就想找他當教育部長

小賈6千萬鴿子蛋套牢星二代名模海莉 激似花邊教主款

2018-07-12 11:08聯合報 記者孫曼╱即時報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前於巴哈馬度假時向女友海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）求婚成功，兩人昨日返回紐約，海莉被外媒拍到手上戴著小賈送的訂婚鑽戒，橢圓形美鑽目測約至少5克拉。而這彷彿「漂浮」於戒環上的訂婚戒款式，也被眼尖的粉絲認出與花邊教主布蕾克萊芙莉（Blake Lively）的婚戒相似度極高，包括豐臀金（Kim Kardashian）在巴黎被竊的訂婚戒亦是同一款式，可以說是好萊塢的熱門「定番款」。更有粉絲挖出海莉於2012年的推文，曾說「鑽戒要是沒有布蕾克萊芙莉的大，我才不嫁。」認為是小賈選購定情戒的參考。

事實上，出身好萊塢演藝世家的海莉，頂著星二代光環，才剛出道身價也有約9千萬元，雖然比起最會賺錢的坎黛兒珍娜還是小巫見大巫，但才21歲的她家境富裕，例如被拍到鑽戒這天雖然穿著看似休閒，但腳上的球鞋來自路易威登、黃K金耳環則出自好萊塢明星常戴的設計師品牌Jennifer Fisher，而和鴿子蛋鑽戒一同搶鏡的金表則是愛彼（Audemars Piguet）的經典皇家橡樹，也要上百萬元。 事實上，她還曾配戴同款的白金鑽表與寶格麗代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在IG上一同入鏡，財力豐厚，是皇家橡樹的忠實粉絲。

布蕾克的鑽戒估價約6千萬美金，橢圓形切割的「鴿子蛋」造型一直是許多人夢幻款，她也曾改鑲嵌於不同的戒環上，不過一直維持幾乎看不見鑲爪、彷彿「漂浮」於戒環上的設計，是老公萊恩雷諾斯向好萊塢明星設計師Lorraine Schwartz訂製的。小賈與海莉返回紐約第一件事就是去著名的珠寶店Pristine 調整戒指，據聞心情極佳的小賈順手又為自己添購了一枚百達翡麗鑽表和鑽戒。

小賈未婚妻海莉與寶格麗代言人貝拉哈蒂德是好朋友，在IG上廣為流傳的兩人親密照上，...
小賈未婚妻海莉與寶格麗代言人貝拉哈蒂德是好朋友，在IG上廣為流傳的兩人親密照上，配戴的是愛彼白金皇家橡樹腕表。圖／取自IG
分享
小賈未婚妻海莉大方秀出鴿子般大的訂婚戒，搭配Jennifer Fisher的金耳...
小賈未婚妻海莉大方秀出鴿子般大的訂婚戒，搭配Jennifer Fisher的金耳環和愛彼的皇家橡樹金表。圖／取自IG @jenniferfisherjewelry
分享
加拿大歌手小賈斯汀於IG宣布求婚成功的喜訊。圖／取自IG @justinbieb...
加拿大歌手小賈斯汀於IG宣布求婚成功的喜訊。圖／取自IG @justinbieber
分享
小賈與未婚妻海莉返回紐約大方秀訂婚戒。圖／取自IG
小賈與未婚妻海莉返回紐約大方秀訂婚戒。圖／取自IG
分享

好萊塢紐約

相關新聞

TOM FORD這盤極閃耀眼影 美到太空去

2018-07-12 21:47

好生火！5間台北時尚下午茶 快揪閨蜜吃好拍滿

2018-07-12 20:23

Tiffany Blue Book預展 女超人珠寶亮相

2018-07-12 20:11

NeNe炸雞快閃5天 「半半炸雞」每日限量200份

2018-07-12 19:27

台灣本土訂房平台 取得日本核可經營執照

2018-07-12 19:16

安室奈美惠也愛吃！Lady M這款賣翻 8月再上市

2018-07-12 19:11

超商便當新聯名！7-11豪邁開丼、全家清新無添加

2018-07-12 18:05

不怕被嫌幼稚 孟耿如邀黃子佼穿情侶鞋

2018-07-12 17:15

Sony XA2 Plus新增肖像自拍　8月底開賣

2018-07-12 16:55

隨時開丼！ 燒肉丼品牌與超商聯名推出兩款人氣餐點

2018-07-12 16:46

老佛爺幽默感加持 孫芸芸全身FF印好印滿

2018-07-12 16:42

百貨瞄準暑假人潮商機 派對、野餐全部搬進賣場

2018-07-12 16:35

外國旅客到日本都玩什麼？調查：真人版瑪利歐賽車最夯

2018-07-12 15:19

霍建華出任務擒拿沛納海 這位特工有點帥

2018-07-12 15:05

只要3千有找！高雄漢來美食推美澳日三國和牛一次品嘗

2018-07-12 14:50

掌握世足關鍵時刻 HUBLOT成最大贏家

2018-07-12 14:48

台灣人出遊消費平均花5.3萬 是國內旅遊的5倍

2018-07-12 14:37

住青年旅館 省錢不省品味

2018-07-12 14:08

味蕾之旅 直奔隱藏版美食城市

2018-07-12 14:08

一日限定！GC紅白藍「法國國旗可頌」 每顆45元

2018-07-12 13:44

暢遊西班牙設計兄弟BROSMIND的怪藝宇宙！

2018-07-12 13:33

【IP授權】馥郁台灣味！在地藝術家與酪農職人創造心滋味

2018-07-12 13:32

威尼斯美術雙年展 鄭淑麗代表參展

2018-07-12 13:26

嚇人！ 山中發現雞肉絲菇重100公斤 農民：好呷

2018-07-12 13:16

MONCLER形象廣告 人海戰術的黑白張力

2018-07-12 12:43

紐約男裝周／混搭民族風 運動聯名熱潮持續發燒

2018-07-12 12:24

蘭蔻玩限量、M‧A‧C耍甜美 話題新品兩大百貨獨賣

2018-07-12 12:01

他嫌好市多蘋果切開「有異狀」丟兩顆 網瘋：那是高級貨！

2018-07-12 10:10

LOEWE藝術限量T恤 挑戰尺度邊緣

2018-07-12 00:20

摩洛哥情調 躍上時尚舞台

2018-07-12 00:14

法國踢進四強！家樂福進口品這5天滿399享88折

2018-07-11 16:30

PEKOE+啤酒頭 「茶紅」與「果綠」這夏超清涼

2018-07-11 16:20

28年來最慘暑假！全台15家飯店自救 送現金券900萬

2018-07-11 16:09

Wanna One集體賣萌 粉絲搶買Reebok老爹鞋

2018-07-11 14:51

全世界都是我的調色盤！卡地亞頂級珠寶繽紛環遊世界

2018-07-11 14:41

LOEWE松鼠包搞怪 襯衫打了千千結

2018-07-11 14:39

Wanna One姜丹尼爾領軍賣萌 粉絲搶買Reebok老爹鞋

2018-07-11 14:39

粉絲衝了！隱藏版「哈根達斯巧克力」這2店限量獨賣

2018-07-11 14:37

誠品行旅推30道義法菜自由搭 2人2,340元起

2018-07-11 14:36
看更多

熱門文章

他嫌好市多蘋果切開「有異狀」丟兩顆 網瘋：那是高級貨！

2018-07-12 10:10

瑪莉亞才剛走又有新颱風？ 吳德榮：兩、三天後恐成颱

2018-07-12 08:24

旅客拿錯便當 台鐵為追便當 直達車臨停2站誤點

2018-07-12 11:16

刷卡買機票沒出示信用卡需重買 地勤無奈：旅客憤怒咆哮

2018-07-12 17:41

2尾蝦便當170元嫌貴？ 店家：我們的蝦這麼大一隻

2018-07-12 10:24

台南地震 民眾聽到爆炸聲「以為阿共打過來」

2018-07-11 23:13

嚇人！ 山中發現雞肉絲菇重100公斤 農民：好呷

2018-07-12 13:16

影／11隻螃蟹捆成一束集體逃跑 網笑：倒數第三隻在做什麼？

2018-07-12 14:31

影／消逝30年 台灣第一條鐵路支線北淡線

2018-07-12 15:39

中年男出國狂嗑生蠔 1個月後尿出「可樂尿」

2018-07-12 14:04

急診10大NG行徑 「中風自行放血」還不是最誇張的！

2018-07-12 10:00

調查：30世代就業現況「失業、低薪、窮忙」

2018-07-12 10:42

香蕉正確吃法 營養師教你

2018-07-11 23:38

沒買機票狂問旅行社班機飛不飛 「颱風天飛我才要訂」

2018-07-12 13:40

老婆超頑固！ 他想離婚嘆：簡直像中年國中生

2018-07-12 15:47

台灣婚禮俗壁壁 網友笑：根本是父母的成果發表會

2018-07-12 17:24

女醫嘆「找到對的人機率不到1%」 男人都說問題出在高學歷？

2018-07-12 16:14

影／洗澡、睡覺都在車上 夫妻駕駛小貨車環島分享愛心

2018-07-12 09:45

玉山15年長高63.2公分 玉管處今公布新數據

2018-07-11 19:02

超商便當新聯名！7-11豪邁開丼、全家清新無添加

2018-07-12 18:05

我的衣櫃裡有蛇！屋主：牠緊咬我妻子的粉色睡衣

2018-07-12 12:58

日本腦炎疫情升溫 南投縣確診2起急購千劑疫苗

2018-07-12 15:06

今日星座運勢／金牛 避免看負面新聞 多接觸正能量

2018-07-12 00:00

德國足球教練愛挖鼻屎 胸腔科醫師這麼說.....

2018-07-12 10:19

台灣擠下夏威夷 成為今年日本海外旅行首選！

2018-07-12 18:14

童年記憶／蛇湯之味

2018-07-12 06:00

傳櫻花妹接吻喝水染梅毒　疾管署急闢謠

2018-07-12 14:17

影／好驚喜！ 坐上高鐵拉一下你是哪種遮光簾？

2018-07-12 11:54

小賈6千萬鴿子蛋套牢星二代名模海莉 激似花邊教主款

2018-07-12 11:08

生活見聞／從石花菜到石花凍

2018-07-12 06:00

漲定了！ 公路總局核准貨運業最高漲6%

2018-07-12 12:45

PM2.5每增加10 人類將少200多天壽命

2018-07-12 19:43

行車安全不可少 五個超實用安全駕駛小撇步

2018-07-12 16:13

抽血擋災 粉領族意外發現肝癌

2018-07-11 23:38

健康你我他／檸檬水、鳳梨湯 喝水也開味

2018-07-11 23:38

想要減重 運動和少吃那個重要？醫師這麼說

2018-07-12 21:25

影／颱風過後海灘滿目瘡痍 海漂垃圾赫見大陸飲料瓶

2018-07-12 13:17

外國旅客到日本都玩什麼？調查：真人版瑪利歐賽車最夯

2018-07-12 15:19

【塔羅】愛情兩好三壞 你該如何面對感情難關？

2018-07-12 08:30

荷花怎麼拍最美大分享！吳景騰追荷攝影展明起舉行

2018-07-12 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top