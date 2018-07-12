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荷花怎麼拍最美大分享！吳景騰追荷攝影展明起舉行

2018-07-12 11:02聯合報 記者何定照╱即時報導

攝影家吳景騰大半生追拍荷花，擅長捕捉荷的種種風姿，即使是殘荷，都能拍出獨特風韻。作家歐銀釧為他拍的荷花感動，為吳景騰拍的荷花寫下一首首詩，詩圖搭配，更生意境，展覽「荷詩對話~~ 吳景騰追荷攝影展」明起在台北國軍文藝活動中心舉行。

吳景騰出生嘉義，從小懷抱攝影夢，考大專時只填當年唯一有攝影科的世界新聞專科學校印刷攝影科，鑽研攝影。其後他從事新聞工作，曾任聯合報新聞攝影中心副主任，榮獲多項攝影大獎，也曾擔任聯合國開發計畫署主辦的2011年關注貧困全球攝影大賽評審委員，但許多人不知，他其實一直熱愛拍荷，堪稱荷花知音。

這漫長的拍荷生涯，開始於吳景騰住家附近的植物園。吳景騰說，他從看見植物園荷海起，就深深驚艷，從此不可自拔地追荷，一路從台北拍到新北、桃園觀音、嘉義、台南白河、上海、南京、淮安、北京乃至哈爾濱，看盡荷花從早春到嚴冬、從生到死的種種面貌。

1983年，吳景騰在台中、台北、高雄，舉辦「荷花攝影巡迴展」，攝影大師郎靜山特別前往台中場剪綵開幕，讚許吳景騰：「你的荷花拍得很有生命力，要繼續拍下去」。

2010年起擔任國立歷史博物館館長7年的張譽騰，常在植物園荷花池畔遇見吳景騰，則在吳景騰與歐銀釧合作的書《人生為荷》寫序表示：「吳景騰不但把握住每個剎那，而且以鏡頭作畫，拍出有如畫作的荷塘風景。」

長年拍荷，吳景騰對不同光線與溫度如何掌握荷的面貌極有研究，認為晴天以清晨5點至8點間，花況最好，比較可拍到出色的逆光照片。8點後太陽位置越來越高，光線較強，容易造成反差過大，荷葉及花瓣過曝，建議加上偏光鏡消除荷葉、花瓣及水面反光，增加色彩飽和度。

早上10點後，花瓣會開始慢慢回縮，吳景騰建議，下午陽光帶偏金黃的暖色，特別適合拍殘荷。他還會用慢速快門拍攝，並使用三角架，讓荷花有風吹搖曳的感覺；拍晨曦或夕陽時，則用偏光鏡加可調式ND濾色鏡片，將快門速度變慢，再用黑卡將天空亮的部分減光，讓荷塘增加曝光，好顯出天空雲彩，荷塘的荷花不會漆黑一片。

「荷花四季，春、夏、秋、冬，好像人的一生。荷為人生，人生為荷。」從少時追荷至65歲，吳景騰深深體悟，春荷、夏荷、枯荷、雪荷都有各自每個時刻的美，就如人生。歐銀釧說，吳景騰拍的荷花，有獨特的風格，每朵荷花、每片荷葉、每個荷塘景致似乎都帶著一首詩，印在她的腦海裡，讓她很自然就能抒寫詩篇。

「荷詩對話~~ 吳景騰追荷攝影展」明起至7月19日在台北國軍文藝活動中心展出，地址：台北市中正區中華路一段69號，講座7月15日下午14：30；7月27日至8月7日在高雄市文化中心至高館展出，地址：高雄市苓雅區五福一路67號，講座8月5日下午14：30。

搭配攝影之詩

慈愛。圖／吳景騰攝影
慈愛。圖／吳景騰攝影
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〈慈愛〉

孩子

荷塘不是沉默的

遊魚在談天

荷葉在歌唱

荷花和波光捉迷藏

昆蟲嬉戲

天空有飛鳥和雲朵

池邊駐足

風去風來

雨來雨去

午後黃昏

我們一起遊歷

你是否還帶著晨曦和露珠

夫唱婦隨。圖／吳景騰攝影
夫唱婦隨。圖／吳景騰攝影
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〈夫唱婦隨〉

說好要和你一起賞荷

荷花正看著我們

那朵花就像我遇見你的那個夏天

下午三點十五分三十二秒

我看見你經過身旁

美麗如荷

為荷會遇見

荷為人生

人生為荷

因此我就一直追著你

跟著你的腳步

隨著你

徐緩的轉動

然後

我們一起向前走

荷花遺忘的事。圖／吳景騰攝影
荷花遺忘的事。圖／吳景騰攝影
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〈荷花遺忘的事〉

跟著我

往前滑行

那些荷花都到哪裡去了

深秋

稀疏荷葉

冷風水霧波光

荷花遺忘了什麼

是不是忘了

還有紅冠水雞

〈早春〉

早春。圖／吳景騰攝影
早春。圖／吳景騰攝影
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有點粉紅

有點淡紫

誰調的顏色

水芙蓉想畫畫

乍暖還寒

荷塘剛醒來

枝葉枯瘦

荷在水中伸懶腰

少年賞荷愛夏日

中年賞荷戀秋光

晚年賞荷迷早春

春風為荷忙

今天只畫早春

〈春來了〉

春來了。圖／吳景騰攝影
春來了。圖／吳景騰攝影
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點溪荷葉疊青錢

唐代詩人杜甫筆下的初夏

尚未到來

孩子

此時還是春天

我們有如蘇軾的詩

春江水暖鴨先知

鴨來到翠綠荷葉

尋訪那幅失落的畫

到底是誰誤入時光

藏了去

〈誰在雪地裡 〉

誰在雪地裡。圖／吳景騰攝影
誰在雪地裡。圖／吳景騰攝影
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誰在雪地裡

畫杯子

畫盤子

畫星星

畫春風

畫夢

來回穿梭

御風而行

時光作畫

悄悄的為你綻放。圖／吳景騰攝影
悄悄的為你綻放。圖／吳景騰攝影
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〈悄悄的為你綻放〉

時間剛入睡

今天的花香和蝴蝶玩著捉迷藏

我們坐在夏日午後

池塘在做夢

微笑剛醒來

悄悄的

為你綻放

荷花

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