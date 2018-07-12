荷花怎麼拍最美大分享！吳景騰追荷攝影展明起舉行

2018-07-12 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



攝影家吳景騰大半生追拍荷花，擅長捕捉荷的種種風姿，即使是殘荷，都能拍出獨特風韻。作家歐銀釧為他拍的荷花感動，為吳景騰拍的荷花寫下一首首詩，詩圖搭配，更生意境，展覽「荷詩對話~~ 吳景騰追荷攝影展」明起在台北國軍文藝活動中心舉行。

吳景騰出生嘉義，從小懷抱攝影夢，考大專時只填當年唯一有攝影科的世界新聞專科學校印刷攝影科，鑽研攝影。其後他從事新聞工作，曾任聯合報新聞攝影中心副主任，榮獲多項攝影大獎，也曾擔任聯合國開發計畫署主辦的2011年關注貧困全球攝影大賽評審委員，但許多人不知，他其實一直熱愛拍荷，堪稱荷花知音。

這漫長的拍荷生涯，開始於吳景騰住家附近的植物園。吳景騰說，他從看見植物園荷海起，就深深驚艷，從此不可自拔地追荷，一路從台北拍到新北、桃園觀音、嘉義、台南白河、上海、南京、淮安、北京乃至哈爾濱，看盡荷花從早春到嚴冬、從生到死的種種面貌。

1983年，吳景騰在台中、台北、高雄，舉辦「荷花攝影巡迴展」，攝影大師郎靜山特別前往台中場剪綵開幕，讚許吳景騰：「你的荷花拍得很有生命力，要繼續拍下去」。

2010年起擔任國立歷史博物館館長7年的張譽騰，常在植物園荷花池畔遇見吳景騰，則在吳景騰與歐銀釧合作的書《人生為荷》寫序表示：「吳景騰不但把握住每個剎那，而且以鏡頭作畫，拍出有如畫作的荷塘風景。」

長年拍荷，吳景騰對不同光線與溫度如何掌握荷的面貌極有研究，認為晴天以清晨5點至8點間，花況最好，比較可拍到出色的逆光照片。8點後太陽位置越來越高，光線較強，容易造成反差過大，荷葉及花瓣過曝，建議加上偏光鏡消除荷葉、花瓣及水面反光，增加色彩飽和度。

早上10點後，花瓣會開始慢慢回縮，吳景騰建議，下午陽光帶偏金黃的暖色，特別適合拍殘荷。他還會用慢速快門拍攝，並使用三角架，讓荷花有風吹搖曳的感覺；拍晨曦或夕陽時，則用偏光鏡加可調式ND濾色鏡片，將快門速度變慢，再用黑卡將天空亮的部分減光，讓荷塘增加曝光，好顯出天空雲彩，荷塘的荷花不會漆黑一片。

「荷花四季，春、夏、秋、冬，好像人的一生。荷為人生，人生為荷。」從少時追荷至65歲，吳景騰深深體悟，春荷、夏荷、枯荷、雪荷都有各自每個時刻的美，就如人生。歐銀釧說，吳景騰拍的荷花，有獨特的風格，每朵荷花、每片荷葉、每個荷塘景致似乎都帶著一首詩，印在她的腦海裡，讓她很自然就能抒寫詩篇。

「荷詩對話~~ 吳景騰追荷攝影展」明起至7月19日在台北國軍文藝活動中心展出，地址：台北市中正區中華路一段69號，講座7月15日下午14：30；7月27日至8月7日在高雄市文化中心至高館展出，地址：高雄市苓雅區五福一路67號，講座8月5日下午14：30。

搭配攝影之詩

慈愛。圖／吳景騰攝影 分享 facebook

〈慈愛〉

孩子

荷塘不是沉默的

遊魚在談天

荷葉在歌唱

荷花和波光捉迷藏

昆蟲嬉戲

天空有飛鳥和雲朵

池邊駐足

風去風來

雨來雨去

午後黃昏

我們一起遊歷

你是否還帶著晨曦和露珠

夫唱婦隨。圖／吳景騰攝影 分享 facebook

〈夫唱婦隨〉

說好要和你一起賞荷

荷花正看著我們

那朵花就像我遇見你的那個夏天

下午三點十五分三十二秒

我看見你經過身旁

美麗如荷

為荷會遇見

荷為人生

人生為荷

因此我就一直追著你

跟著你的腳步

隨著你

徐緩的轉動

然後

我們一起向前走

荷花遺忘的事。圖／吳景騰攝影 分享 facebook

〈荷花遺忘的事〉

跟著我

往前滑行

那些荷花都到哪裡去了

深秋

稀疏荷葉

冷風水霧波光

荷花遺忘了什麼

是不是忘了

還有紅冠水雞

〈早春〉

早春。圖／吳景騰攝影 分享 facebook

有點粉紅

有點淡紫

誰調的顏色

水芙蓉想畫畫

乍暖還寒

荷塘剛醒來

枝葉枯瘦

荷在水中伸懶腰

少年賞荷愛夏日

中年賞荷戀秋光

晚年賞荷迷早春

春風為荷忙

今天只畫早春

〈春來了〉

春來了。圖／吳景騰攝影 分享 facebook

點溪荷葉疊青錢

唐代詩人杜甫筆下的初夏

尚未到來

孩子

此時還是春天

我們有如蘇軾的詩

春江水暖鴨先知

鴨來到翠綠荷葉

尋訪那幅失落的畫

到底是誰誤入時光

藏了去

〈誰在雪地裡 〉

誰在雪地裡。圖／吳景騰攝影 分享 facebook

誰在雪地裡

畫杯子

畫盤子

畫星星

畫春風

畫夢

來回穿梭

御風而行

時光作畫

悄悄的為你綻放。圖／吳景騰攝影 分享 facebook

〈悄悄的為你綻放〉

時間剛入睡

今天的花香和蝴蝶玩著捉迷藏

我們坐在夏日午後

池塘在做夢

微笑剛醒來

悄悄的

為你綻放