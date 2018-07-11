全國首推！兩顆一千元愛文芒果禮盒 訂單很不錯

2018-07-11 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



今年夏天水果價格幾乎一片哀嚎，台南南化區農會逆勢操作，首度推出頂級愛文芒果王禮盒，每盒兩顆訂價1000元，挑戰全國最高價，限量500盒且需預約。

南化區農會總幹事溫進添說，預約已超過200盒，比預期好，訂購者以企業老闆居多，也有民意代表，另外也有是好奇消費者訂購1、2盒，多是要送禮，若反應不錯，明年會持續推出。

溫進添說，今年推出的頂級愛文芒果是水果精品中的精品，從符合外銷日本的等級中，再精選出來，可說是千中選一，每顆重量要550公克至590公克，甜度符合外銷日本規格12度以上，盛夏時更幾乎達16度，風味絕佳，整顆著色度通紅平均，散發紅寶石般光澤，外皮完全無瑕疵、損傷，還有濃郁香氣。

溫進添指出，頂級愛文芒果禮盒光是木箱價格就要200多元，主打的不只是芒果本身的價值，還有精美包裝及稀少性的附加價值，讓收到禮物的人備感尊榮， 這種等級的愛文芒果可說是國內第一次見到，外銷到日本也不可能有這種等級，有企業老闆風聞後就來下訂，今年在台南市農業局合作初試市場，若反應不錯會持續推出。