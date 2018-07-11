搶攻世足賽商機 美式餐廳延長營業時間

2018-07-11 19:24 中央社 台北11日電



世界盃足球賽進入4強賽程，不僅賽事越來越激烈，美式餐廳業者及飯店也看準商機，祭出無限暢飲等優惠拉攏人潮，更有餐廳延長營業時間提供賽事轉播，要讓球迷嗨看世足。

2018年世足賽進入最後賽程，球迷情緒也更高昂，為搶攻這四年一次的商機，美式餐廳GB鮮釀餐廳日前宣佈，台北敦北店將率先加長營業時間，其餘門市則將於冠軍賽兩日延長營業時間、全程直播賽事。

為了讓民眾能有好的世足觀戰體驗，在決賽日當天，GB鮮釀餐廳也推出限時限量的決戰現場直播入場券，讓民眾採購票劃位形式搶先訂下最佳座位，還能搭配多款世足精選推薦啤酒及經典美式配酒菜享有限定優惠。

另外，金色三麥也指出，15日世足總冠軍賽當天各店訂位已超過8成，當天指定門市也將延長營業時間舉辦冠軍之夜活動，全台10間指定門市將舉辦「挺冠軍也瘋狂」活動，民眾當晚晚間10時後點購啤酒一杯就送預測冠軍抽獎券、有機會獲得高畫質電視抽獎資格，讓民眾看世足也有機會拿獎品。

除了美式餐廳外，台北君品酒店則將於14、15日推出「世足狂熱派對」活動，現場將架設155吋超大巨型電視、Live轉播世足總冠軍賽事盛況，也提供三款美式經典料理及多款無酒精飲料無限暢飲優惠，讓球迷可以在充滿法式古堡的雲軒西餐廳留下難忘回憶。