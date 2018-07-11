PEKOE+啤酒頭 「茶紅」與「果綠」這夏超清涼

2018-07-11 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



今夏清爽的新酒款─茶紅與果綠啤酒。圖／PEKOE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook PEKOE食品雜貨鋪繼去年推出自釀啤酒首作，廣受好評的「洛蜜」與「荔蜜」後，今夏再次邀請當紅本土精釀品牌「啤酒頭」合作研發，以台灣茶葉為元素，釀造出「茶紅」與「果綠」兩款充滿台灣茶香的新啤酒。

啤酒頭（Taiwan Head Brewers）成立於2015年，團隊集結國內專業釀酒師、酵母專家和資深啤酒研究者，以一系列「節氣啤酒」奠定在精釀啤酒界的地位。品牌也在國際獲獎無數，包括世界啤酒大賽（WBA）、日本國際啤酒大賽（IBC）、日本亞洲啤酒大賽（ABC）、澳洲啤酒大賽（AIBA）等大賞肯定。

此次聯手研發的兩款台灣茶香啤酒，屬於清爽微甜，保有麥芽與啤酒花迷人香氣的小麥啤酒一系。「茶紅」啤酒加入魚池春摘紅玉紅茶（台茶18號）精釀而成，帶著紅玉特有的肉桂野韻與薄荷芬芳、春茶的甜柔蔗香、大葉種紅茶的扎實茶韻，爽勁舒暢；「果綠」則搭配坪林文山包種茶與自然農法栽植的台農二號土鳳梨釀成，散發著明媚奔放的土鳳梨酸甜果韻與青綠鮮爽的茶氣。

兩款台灣風味茶精釀，首波由PEKOE與全家便利商店聯合販售，可以在PEKOE實體鋪、FamiPort機台、全家型錄選購，全家部分店家也將陸續上架。

PEKOE近兩年引進總數超過百項、來自台灣與世界各地的精選新品，例如展現台灣米動人滋味的「PEKOE選米」，還推出了許多究極的廚房道具，包括日本夢幻土鍋「雲井窯」、與土佐龍合作的「檜木立式砧板」、萬古燒知名品牌「Kamoshika」、沖繩讀谷村的「陶器工房壹」等，EKOE網站也進行全面大改版，導入更加親善便利的RWD行動瀏覽介面，實體鋪則引進便捷的honestbee市區快送服務，PEKOE LINE@也正式公開。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康