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透天厝66萬低價售出 鄰居：便宜我早買了

28年來最慘暑假！全台15家飯店自救 送現金券900萬

2018-07-11 16:09聯合報 記者羅建怡╱即時報導

有28年歷史的台灣休閒旅館協會，聯合旗下15家飯店聯合推出史上最大優惠─「900萬住宿現金券大方送」， 不只全台15家飯店通用，就連平日、假日、連續假日甚至過年春節「全年度適用」；這也是罕見的業者卯足全力大手筆用現金自救，力挽不景氣。

為因應觀光業低迷景氣，「值此28年來最低迷的非常時期」台灣休閒旅館協會會長黃輝雄表示，協會創會28年，在業界頗有口碑，今年首次發行住宿現金抵用券，希望能將優惠回饋給國人、帶動國旅買氣，不必出國也可享受到價格合理優質的旅遊品質。

台灣休閒旅館協會即起將發出300元住宿現金抵用券3萬張，等同900萬元現金。持券人可以選擇全台15家休閒飯店於住宿時依飯店現場實收房價折抵300元，其中，香格里拉休閒農場加贈竹頭號DIY，溪頭孟宗山莊大飯店加贈招牌咖啡，台東天龍飯店用餐免加10%服務費。

現金抵用券使用期限自即日起至明年8月31日，不分平假日、全年度皆可使用，抵用券將主動送給期間住宿15家會員飯店的旅客，送完為止。此外，此券僅接受電話或e-mail預約訂房。

現金抵用券適用的飯店總共15家，包括北投泉都溫泉會館、台北背包棧旅店長春店、桃園蜜月世紀大飯店、埔里鎮寶大飯店、清境空中花園、東埔帝綸大飯店、溪頭孟宗山莊大飯店、嘉義歐都納山野渡假村、屏東薇米文旅、墾丁統茂高山青大飯店、宜蘭香格里拉休閒農場、宜蘭富翔大飯店、花蓮海悅酒店、知本泓泉溫泉渡假村、南橫霧鹿溫泉天龍飯店。

相關資訊可查：https://www.rma-taiwan.com.tw/，或電洽：02-2727-8768。

現金抵用券不分平假日，過年也用，圖為歐都納度假村。圖／台灣休閒旅館協會提供
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知名的香格里拉空中花園也加入此次優惠。圖／台灣休閒旅館協會提供
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暑假到農場體驗，此券也通用，圖為宜蘭香格里拉農場。圖／台灣休閒旅館協會提供
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想到知本泡湯，知本泓泉溫泉渡假村也加入優惠行列，現金抵用券全年可用。 圖／台灣休...
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