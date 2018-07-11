28年來最慘暑假！全台15家飯店自救 送現金券900萬

2018-07-11 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



有28年歷史的台灣休閒旅館協會，聯合旗下15家飯店聯合推出史上最大優惠─「900萬住宿現金券大方送」， 不只全台15家飯店通用，就連平日、假日、連續假日甚至過年春節「全年度適用」；這也是罕見的業者卯足全力大手筆用現金自救，力挽不景氣。

為因應觀光業低迷景氣，「值此28年來最低迷的非常時期」台灣休閒旅館協會會長黃輝雄表示，協會創會28年，在業界頗有口碑，今年首次發行住宿現金抵用券，希望能將優惠回饋給國人、帶動國旅買氣，不必出國也可享受到價格合理優質的旅遊品質。

台灣休閒旅館協會即起將發出300元住宿現金抵用券3萬張，等同900萬元現金。持券人可以選擇全台15家休閒飯店於住宿時依飯店現場實收房價折抵300元，其中，香格里拉休閒農場加贈竹頭號DIY，溪頭孟宗山莊大飯店加贈招牌咖啡，台東天龍飯店用餐免加10%服務費。

現金抵用券使用期限自即日起至明年8月31日，不分平假日、全年度皆可使用，抵用券將主動送給期間住宿15家會員飯店的旅客，送完為止。此外，此券僅接受電話或e-mail預約訂房。

現金抵用券適用的飯店總共15家，包括北投泉都溫泉會館、台北背包棧旅店長春店、桃園蜜月世紀大飯店、埔里鎮寶大飯店、清境空中花園、東埔帝綸大飯店、溪頭孟宗山莊大飯店、嘉義歐都納山野渡假村、屏東薇米文旅、墾丁統茂高山青大飯店、宜蘭香格里拉休閒農場、宜蘭富翔大飯店、花蓮海悅酒店、知本泓泉溫泉渡假村、南橫霧鹿溫泉天龍飯店。