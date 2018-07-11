四技二專「夢幻目標」 他全國最高分錄取交大電機

2018-07-11 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



107全國四技二專甄選入學今天放榜，二信高中表現亮眼，國立大學有103人，其中電機科黃鈺翔跨域甄選錄取以全國第一名的成績錄取交大電機系最受囑目。黃鈺翔的同學都很佩服他的勇氣，得知他錄取「夢幻目標」交大電機系，更是以他為榮。

表現相當優異的電機科黃鈺翔選擇跨領域考科，他同時報考電機及資電兩類，考出資電類73級分的高分，電機類則是69級分，挑戰僅招生2名的交通大學電機系，最後以全國最高分第一名錄取，為二信高中創錄取頂尖大學的紀錄。

黃鈺翔表示，從就讀二信國中部自己目標就很清楚，因此選擇了直升電機科，奠定自己紮實的專業基礎能力。在學校老師的指導下，除了電機類專業，也同時對資訊領域感興趣，希望大學時能跨域學習，提升自己未來職場更優勢的競爭力。

黃鈺翔的導師陳紀昌說，黃生有不錯的數理思考能力，木納寡言的他定性強、有想法，常會利用空檔時間默默自學有興趣的學科，而且能夠自我尋求解決疑難的方法，成績公布後同學都很佩服他的勇氣。

二信高中這次錄取國立大學103人，其中台科大６人、北科大12人、雲科大８人、北商大５人，高科大22人、台師大２人、交大及中正大學各１人。錄取台灣科技大學6人為游品峰、王元勤、蔡書珩、劉佳靜、古嘉琪、陳泓睿等6人，其中游品峰錄取應用外語系，王元勤、蔡書珩錄取設計系，劉佳靜、古嘉琪錄取企業管理系，陳泓睿錄取電機工程系。