Wanna One集體賣萌 粉絲搶買Reebok老爹鞋
從去年透過實境節目而成立的男團Wanna One雖沒有出色或讓人印象深刻的作品，但憑著高人氣在出道不久之後，代言產品的合約就不斷。Reebok也在今年邀請他們擔任亞洲區2018年秋冬的品牌大使，品牌最近更釋出一系列詮釋「老爹鞋」的形象廣告，集體賣萌。
Wanna One中人氣最高的成員就以姜丹尼爾莫屬，由他帶領尹智聖、朴佑鎭和裴珍映等團員，一起為Reebok即將在台發售的AZTREK OG系列經典復古跑鞋拍攝形象廣告。每一位成員都分別穿上這不同配色被暱稱為「老爹鞋」的設計，每個彷彿被縮小一樣，躺臥在鞋盒之中，露出燦爛又帥氣的殺手級笑容，讓粉絲們看了都只能說「又帥又萌，簡直要瘋了！」、「話不多說買起來就是啦～ 」
AZTREK OG系列是Reebok在1993年推出的跑鞋，而全新的款式，保留了經典的鞋型與厚底，鞋後跟則以流暢弧形取代，在復古風格中帶出更具現代感的線條。鞋身與鞋底更拼接上高彩度色塊，營造出視覺焦點，這系列復古跑鞋在台灣將於7月中下旬首賣。開賣當天，只要買一雙AZTREK OG鞋，就贈送Reebok與Wanna One合作限量小卡一組，附有精緻的鐵盒包裝，極具收藏價值，送完為止。
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