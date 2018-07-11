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全世界都是我的調色盤！卡地亞頂級珠寶繽紛環遊世界

2018-07-11 14:41聯合報 記者孫曼╱即時報導

法國頂級珠寶鐘表品牌卡地亞（CARTIER）於七月初巴黎高級訂製服周期間，發表全新 COLORATURA 頂級珠寶系列，以各種罕見的彩色寶石，透過活潑及充滿異國風情的配色，描繪世界各地的文化與風情。同時於5日晚間於巴黎羅浮宮內舉行貴賓晚宴，諸多品牌好友包括義大利美魔女莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）、好萊塢巨星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）、法國女星Mélanie Laurent等人都盛裝出席、共襄盛舉。

全新 COLORATURA 頂級珠寶系列，創作出自對於世界各種不同文化的無盡好奇，將繽紛寶石化作顏料， 以珠寶的語彙作為過去與現在的聯繫、不同文化之間的交流。Chromaphonia項鍊與耳環，以22顆共重 199.02 克拉的阿富汗巴洛克祖母綠圓珠搭配粉色調的尖晶石與橙色石榴石，重現匈牙利女性的民俗服裝以及年輕女孩穿在用來增加份量的數層襯裙之上的刺繡百褶裙。而其名字來自於兩個希臘字彙：khrôma 表示「色彩」、 phonos 表示「聲音」，展現作品源自音樂與舞蹈的強烈力量。

品牌著名的水果錦囊（Tutti Frutti）珠寶代表了卡地亞與印度的深厚情誼，新作則重新詮釋印度傳統慶祝春天到來的「五彩節」。在五彩節慶典上，穿著白衣的參與者一邊跳舞、一邊將顏料灑向天空，染上身的繽紛顏色都有其特殊意義：綠色是和諧、橘色樂觀、藍色活力、紅色則代表歡欣與愛。HOLIKA系列紅色藍色的碧璽搭配金綠玉珠，有別以往的配色呈現當代印度的全新情調。

而以著名的「吉野櫻花」為靈感的YOSHINO系列，則以摩根石、碧璽、粉紅剛玉、蛋白石和鑽石呈現日本滿山櫻花的微妙色調。受到非洲啟發的KANAGA 項鍊則以西非多貢人的木雕面具「卡納加」為主題，一串串色調濃郁熱情的尖晶石彷彿舞者的草裙般搖曳 -- 色彩、歡欣、遠方的文化正是鑑賞卡地亞COLORATURA 頂級珠寶系列創意演繹的關鍵。

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義大利女星莫妮卡貝魯奇以一身火紅的Dolce & Gabbana西裝搭配卡地亞珠寶出席卡地亞巴黎晚宴。圖／卡地亞提供
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印度五彩節為靈感的HOLIKA 耳環，白 K 金鑲嵌藍色碧璽圓珠、金綠玉圓珠、凸圓形切割粉紅碧璽、明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供
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法國女星Mélanie Laurent出席卡地亞巴黎晚宴。圖／卡地亞提供
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以匈牙利民俗服裝為靈感的 CHROMAPHONIA 項鍊，白 K 金鑲嵌22顆共 199.02 克拉的阿富汗巴洛克祖母綠圓珠、尖晶石圓珠、橙色石榴石圓珠、綠松石、縞瑪瑙、玫瑰式切割鑽石、圓形明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供
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