Wanna One姜丹尼爾領軍賣萌 粉絲搶買Reebok老爹鞋

2018-07-11 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從去年透過實境節目而成立的男團Wanna One雖沒有出色或讓人印象深刻的作品，但憑著高人氣在出道不久之後，代言產品的合約就不斷。Reebok也在今年邀請他們擔任亞洲區2018年秋冬的品牌大使，品牌最近更釋出一系列詮釋「老爹鞋」的形象廣告，集體賣萌。

Wanna One中人氣最高的成員就以姜丹尼爾莫屬，由他帶領尹智聖、朴佑鎭和裴珍映等團員，一起為Reebok即將在台發售的AZTREK OG系列經典復古跑鞋拍攝形象廣告。每一位成員都分別穿上這不同配色被暱稱為「老爹鞋」的設計，每個彷彿被縮小一樣，躺臥在鞋盒之中，露出燦爛又帥氣的殺手級笑容，讓粉絲們看了都只能說「又帥又萌，簡直要瘋了！」、「話不多說買起來就是啦～ 」