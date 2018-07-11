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國民法官降誤判？國民參審不會被輿論影響嗎？

LOEWE松鼠包搞怪 襯衫打了千千結

2018-07-11 14:39聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

LOEWE發表2018秋冬系列，前季搶眼的Gate Bag也推出迷你尺寸，整體輪廓顯得更為簡練，追求材質本身的奢華與工藝精神。

今年3月品牌在巴黎的聯合國教科文組織協會巴黎總部發表秋冬系列，以日本戰後藝術家工藤哲巳的新達達主義雕塑，以及英國建築設計師E.W. Godwin設計的家具做為空間元素，看似不協調的秀場空間卻反映著創意總監Jonathan Anderson的靈感，引發人們對內在世界的探究、追求原始主義與簡樸生活。

皮革仍是主調，在衣裝上與蕾絲相連，或是為棉質百褶裙增添奢華感，褲裝以寬身飄逸的剪裁為主，運用羊毛針織布、絲質緹花布及格子布為視覺表現，帶來古典學院的氣質。時髦的Gate Bag有著以漆皮小牛皮和犬齒格紋羊毛布料的交錯新款，並且推出全新的迷你尺寸，此外，Barcelona包款則仍以波卡圓點的俏皮呈現，男用托特包款也有Gate Bag的浪漫精神，皮革束帶自在交疊。

秋冬男裝則是如魔術表演般的異想天開，以簡練的風格表現品牌的工藝技巧和精緻面料，柔和的棕色和青苔色調，象徵美好的戶外生活，經典的大衣設計由羊毛和梅爾頓羊毛格子布料製作，橄欖球綁帶則變換為當季包款的個性編織，密集小型繩結裝飾的襯衫，都張揚了設計師熱愛促狹搞怪的特質。

秋冬季Gate Bag推出小牛皮托特包型。圖／LOEWE提供
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Gate Bag的隨性精神也展現在男裝托特包款。圖／LOEWE提供
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LOEWE秋冬裝男女系列在台上市。圖／LOEWE提供
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動物縫繡讓現代包款有著懷舊手藝的氛圍。圖／LOEWE提供
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LOEWE秋冬裝男女系列在台上市。圖／LOEWE提供
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Hammock柏樹綠拼色小牛皮間背提包有學院風的典雅。圖／LOEWE提供
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秋冬季新上市Gate Bag小牛皮肩背包的迷你尺寸。圖／LOEWE提供
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巴黎

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