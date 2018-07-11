LOEWE松鼠包搞怪 襯衫打了千千結

2018-07-11 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LOEWE發表2018秋冬系列，前季搶眼的Gate Bag也推出迷你尺寸，整體輪廓顯得更為簡練，追求材質本身的奢華與工藝精神。

今年3月品牌在巴黎的聯合國教科文組織協會巴黎總部發表秋冬系列，以日本戰後藝術家工藤哲巳的新達達主義雕塑，以及英國建築設計師E.W. Godwin設計的家具做為空間元素，看似不協調的秀場空間卻反映著創意總監Jonathan Anderson的靈感，引發人們對內在世界的探究、追求原始主義與簡樸生活。

皮革仍是主調，在衣裝上與蕾絲相連，或是為棉質百褶裙增添奢華感，褲裝以寬身飄逸的剪裁為主，運用羊毛針織布、絲質緹花布及格子布為視覺表現，帶來古典學院的氣質。時髦的Gate Bag有著以漆皮小牛皮和犬齒格紋羊毛布料的交錯新款，並且推出全新的迷你尺寸，此外，Barcelona包款則仍以波卡圓點的俏皮呈現，男用托特包款也有Gate Bag的浪漫精神，皮革束帶自在交疊。