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誠品行旅推30道義法菜自由搭 2人2,340元起

2018-07-11 14:36聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

迎接暑假到來，各大餐廳祭出優惠搶客，誠品行旅In Between之間餐廳推出暑假限定活動，突破傳統點餐模式，一口氣推出30多道義法菜單自由搭，2人選6道2,340元起。德州鮮切牛排Texas Roadhouse推出限定新品慢燉牛胸拼盤，美式牛排搭配台灣芒果，挑戰饕客味蕾。

誠品行旅In Between之間餐廳推出暑假限定「饗樂，不設限」活動，主廚以時令、清爽的口味來設計菜單，一口氣推出多達30道的義法料理，像是頂級牛肉塔塔、西西里牛舌、利佛尼斯海鮮湯，也有頂級美國肋眼牛排、紐約客等菜肴。

誠品行旅表示，In Between之間餐廳推出的暑假限定活動，僅限在即日起到8月31日前推出，可採取自由搭配菜色的方式，2人任選6道2,340元起、3人任選9道3,420元起。平均每道菜380元到390元間，等於每人花1千元左右就能吃到各種風味菜肴。

德州鮮切牛排Texas Roadhouse從即日起到9月3日推出限定新品慢燉牛胸拼盤，使用超人氣的牛前胸肉，再佐上台灣芒果醬、鋪上新鮮芒果果粒，中西合璧的混血口感， 讓在夏天吃起來有些油膩的牛排，多了一絲清新口感，價位最低1,290元起。同時推出德州辣味起司漢堡、塔塔鮮蝦堡等2款全新漢堡，最低360元起。

此外，若在活動期間點選夏日新品慢燉牛胸拼盤，就可用優惠價加購酥炸洋蔥條、火焰辣醬德州辣雞翅、蜂蜜辣醬德州辣雞翅等多種開胃菜，價位介於149元到249元間。

新口味漢堡塔塔鮮蝦堡。
新口味漢堡塔塔鮮蝦堡。
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新口味德州辣味起司球漢堡。圖／德州鮮切牛排Texas Roadhouse提供
新口味德州辣味起司球漢堡。圖／德州鮮切牛排Texas Roadhouse提供
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慢燉牛胸拼盤以美式牛肉搭配芒果，吃起來特別有夏季風味。圖／德州鮮切牛排Texas...
慢燉牛胸拼盤以美式牛肉搭配芒果，吃起來特別有夏季風味。圖／德州鮮切牛排Texas Roadhouse提供
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