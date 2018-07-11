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颱風假全公司只有一人到班 老闆驚覺：請那麼多人幹嘛？

這樣的光持續照一小時 讓人迅速老六成

2018-07-11 13:02經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

21世紀科技化時代，生活形態決定了老化速度，因為空氣汙染、科技光害、多螢幕使用造成「科技老化」，雅詩蘭黛表示，眼袋、細紋等老化跡象先都因為過度使用科技產品，加速老化速度，讓人「老起來放」。

多螢幕使用早已是現代生活寫照，調查顯示約三分之一的觀眾看電視時也同時使用手機，多螢幕使用下3C用品帶來的科技光害傷眼也傷神，「科技老化」現象，讓臉部老化跡象提早報到。

夜晚為肌膚正常修護時間，肌膚在夜晚若無法正確執行修護機制，老化跡象便容易產生，而修護機制卻易受到光的影響，使夜間肌膚自我修護與自然晝夜不同步。睡前使用平板追劇時玩手機、頭上有盞LED夜燈，彷彿已是現代消費者睡前儀式，但是這種習慣卻可能使手機、平板、燈光的「科技光害」影響夜晚修護機制。

雅詩蘭黛證實夜間曝露於科技光害下1小時，使肌膚修護力下降60%，科技光害照射僅30分鐘便降低了修護力表現，影響肌膚天然夜間修護週期，使夜間修護與自然晝夜不同步，自我修護力下降時，更難以阻擋老化痕跡。

被網友暱稱為「超能小棕眼」的雅詩蘭黛特潤眼部超能量修護霜於7月20日上市，主要就是針對抵禦科技老化，升級配方，降低藍光傷害，抹去老態。

專為對抗科技老化研發的特潤眼部超能量修護霜，15ml建議售價2400元。 圖／雅...
專為對抗科技老化研發的特潤眼部超能量修護霜，15ml建議售價2400元。 圖／雅詩蘭黛提供
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