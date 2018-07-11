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信義區百貨延長戰線 餐酒館、夜間食堂成新戰場

2018-07-11 12:48聯合報 記者江佩君╱即時報導

餐酒館成百貨餐飲趨勢，新光三越A9新餐廳「WILDWOOD」設有酒吧。記者江佩君...
餐酒館成百貨餐飲趨勢，新光三越A9新餐廳「WILDWOOD」設有酒吧。記者江佩君／攝影
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身為百貨超級戰區，台北信義區百貨包括新光三越台北信義新天地、微風信義，都持續在餐飲補強重軍、招來話題名店，強化競爭力。其中餐酒館以及瞄準深夜商機、營業至凌晨後的「深夜食堂」餐廳，更是越夜越美麗，集消費、美食、娛樂機能於一身的信義區百貨餐飲新趨勢。

新光三越台北信義新天地A9陸續進行調整，當中餐飲是其中一個改裝重點輪廓，包括四樓最新引進主廚林明健在2018台北米其林摘星後的全新力作「WILDWOOD」原木燒烤餐廳。復古摩登的餐廳除了呈現優質食材魅力的原木火烤料理外，店內的酒吧將提供搭配炙烤料理的調酒與無酒精調飲。另外A9七樓預計9月再引進名人最愛的火鍋名店「橘色涮涮屋」，這也是「橘色」首度進駐百貨，同樣將設有小酒吧。信義A8三樓則新引進新加坡肉骨茶名店「黃亞細肉骨茶」台灣首店。整體信義店餐飲業績占比，較前兩年約15%～19％，今年可望突破20%。

與親友相聚小酌放鬆一下，已成為時下受歡迎的社交型態，因此，在今年新光三越台北信義新天地A9將有超過10家提供酒類的餐酒餐廳，A9 六、七樓改裝也將拉高餐飲比例。另外，觀察到A9的威士忌酒吧「小後苑」晚間八點至凌晨兩點時段，占整體業績的7成，加上信義店還有「GB」、「老乾杯」營業至凌晨12點，以及24小時的「一蘭拉麵」等。未來新光三越信義店將透過更多餐飲延長百貨營業時段，打造餐飲選擇更多的深夜食堂。

微風在信義區的餐飲佈局也相當積極，近來日本餐飲品牌台灣首家新店就有5家被微風拿下，包括微風信義有「日本橋海鮮丼つじ半-Tsujihan」、親子丼「雞三和」、京料理「菜なnana蕎麥宴席」，以及微風松高的「Eggs’n Things」鬆餅與來自福岡的牛排店「Aurora Steak」。另外，微風南山預計今年11月上旬開幕，餐飲比例將高達三分之一，信義區百貨美食激戰，越演越烈。

新光三越A9的威士忌酒吧「小後苑」晚間八點至凌晨兩點時段，占整體業績的7成，讓百...
新光三越A9的威士忌酒吧「小後苑」晚間八點至凌晨兩點時段，占整體業績的7成，讓百貨更強化深夜食堂的經營與商機。圖／摘自小後苑粉絲團
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新光三越信義A9將引進首度進駐百貨的火鍋名店「橘色涮涮屋」。圖／摘自橘色涮涮屋官...
新光三越信義A9將引進首度進駐百貨的火鍋名店「橘色涮涮屋」。圖／摘自橘色涮涮屋官網
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微風信義引進京料理「菜なnana蕎麥宴席」。圖／微風提供
微風信義引進京料理「菜なnana蕎麥宴席」。圖／微風提供
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微風信義新引進日本橋海鮮丼つじ半-Tsujihan。圖／摘自Tsujihan粉絲...
微風信義新引進日本橋海鮮丼つじ半-Tsujihan。圖／摘自Tsujihan粉絲團
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新光三越信義A8引進新加坡肉骨茶名店「黃亞細肉骨茶」台灣首店。圖／摘自黃亞細肉骨...
新光三越信義A8引進新加坡肉骨茶名店「黃亞細肉骨茶」台灣首店。圖／摘自黃亞細肉骨茶粉絲團
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