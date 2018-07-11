科技光害影響肌膚夜間修護力 小心先「老起來放」

2018-07-11 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



手機不離身，再加上3C產品的頻繁使用，「科技光害」成了21世紀最受關注的老化因子，甚至還讓老化不再只是找上熟齡族，不少年輕族群甚至因為科技老化的入侵，導致眼袋、細紋先「老起來放」。

尼爾森調查指出，約三分之一（31.8%）的觀眾看電視時也同時使用手機，再者，多螢幕使用下3C用品帶來的科技光害，已眾所皆知。

此外，保養品牌雅詩蘭黛2018年也首度證實夜間科技光害對修護的殺傷力，並於國際研究皮膚科醫學會（INTERNATIONAL INVESTIGATIVE DERMATOLOGY，簡稱IID）上發表。

雅詩蘭黛研究發現，夜間曝露於科技光害下1小時，便會使肌膚修護力下降60%，且科技光害照射僅30分鐘便降低了修護力表現，影響肌膚天然夜間修護週期，使夜間修護與自然晝夜不同步，自我修護力下降時更難以阻擋老化痕跡。

但，睡前使用平板追劇時玩手機、頭上有盞LED夜燈，彷彿已是現代消費者睡前儀式，而此習慣卻可能使手機、平板、燈光的「科技光害」影響夜晚肌膚的修護機制。

再加上眼部肌膚比臉部肌膚薄，因此老化跡象常於眼部先顯現，且多螢幕使用使眼部肌肉大量動作，老化跡象更易提早找上門。