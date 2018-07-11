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國民法官降誤判？國民參審不會被輿論影響嗎？

反思速食浮生 來去玩味品牌設計

2018-07-11 14:17聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

新浪潮主義器皿。 ENVOL AVEC NING／提供
新浪潮主義器皿。 ENVOL AVEC NING／提供
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自即日起至7月25日在好氏品牌研究室開展的「速食人類Fast Food & Fast People」展覽現場，則是由台灣獨立設計師品牌ENVOL AVEC NING所推出的跨領域策展暨幻想空間計畫「NONESUCH MARKET」，以當今社會的特殊快閃節奏作為切入主題，抽取社會現象為表現手法，例如：滿坑滿谷的娃娃機效應、吃完即丟的外帶餐盤，這些都是不應該氾濫存在的事件，卻因為社會追求快速便利的體質，讓秩序失衡。

金工漸層毛刷耳環。 ENVOL AVEC NING／提供
金工漸層毛刷耳環。 ENVOL AVEC NING／提供
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因此，從現象反推，用設計當彰顯，希望速食人類在原有的行為之下，找到更適切的觀點取得生活各種平衡，此次展出的重點商品，包括：人生百味甜點、旅英設計師漸層毛刷耳環 ，以及新浪潮主義器皿。

其中，旅英新銳珠寶設計師Niza Huang帶來的聯名作品是「金工漸層毛刷耳環」，作品獨具搶眼與前衛的個人風格。新浪潮主義器皿則是由雙人設計師團隊在法國期間共同創立，他們現居於上海，致力於關注日常生活細節，這次的聯名創作是「TOGO式創作器皿」。

NONESUCH MARKET也與好氏品牌研究室合作推出限量甜點和飲品組合套餐，百味馬卡龍與招牌可麗露，最大特色在不拘泥傳統手法，躲在誇張高彩度視覺衝突下，堅持真材實料細緻地處理每一項甜點。

人生百味甜點。 ENVOL AVEC NING／提供
人生百味甜點。 ENVOL AVEC NING／提供
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此外，現場還特別加映由國寶電影海報繪師顏振發手繪的誠信牌坊。儘管手繪電影海報早已在大都市不復見到，但顏振發目前仍繼續為台南全美戲院執筆作畫。顏振發此次為速食人類的展覽門口的誠信牌坊用力加持，一筆一畫親自手繪，讓台灣特殊的街坊藝文符號再現。

甜點速食

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