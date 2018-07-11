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台灣虎航調整收費標準 10月28日起生效

2018-07-11 11:47經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

經常搭乘台灣虎航的旅客要注意了，台灣虎航今（11）日宣布，為考量現行收費項目的適切性，將調整各項費用與手續費的收費標準，新規定適用2018年10月28日起出發的旅客。

台灣虎航將維持現行的手提行李規定，每位乘客皆可攜帶一件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm （上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物）與一件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，共計兩件，總重量不得超過10公斤。

自2018年10月28日起出發的旅客，將於登機口接受檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取1,000元。

此外，台灣虎航自2018年10月28日起將取消預購50~80公斤的大額度行李託運服務，每位旅客的最高預購行李託運上限為40公斤，每公斤的超重行李費率，將由現行的每公斤700元調降至每公斤500元。

針對同時購買台灣虎航兩個航班間的轉機航班，且使用桃園國際機場或高雄國際機場轉機的旅客，台灣虎航提供的tigerconnect轉機服務，現行收費標準為每人每次500~800元不等。

自2018年10月28日起出發的旅客，此項手續費用將不再收取，使用tigerconnect轉機服務的旅客，皆可於出發地將託運行李直掛至目的地，並快速於桃園國際機場或高雄國際機場內的轉機櫃檯取得下一航班的登機證。

更多詳情，可至台灣虎航官網點選「行李」相關查看。

台灣虎航今（11）日宣布，為考量現行收費項目的適切性，將調整各項費用與手續費的收...
台灣虎航今（11）日宣布，為考量現行收費項目的適切性，將調整各項費用與手續費的收費標準，新規定適用2018年10月28日起出發的旅客。　記者楊文琪／攝影
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