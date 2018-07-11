AirAsia推台北墨爾本來回航班 含稅不到萬元

2018-07-11 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



亞洲低成本航空公司AirAsia今（11）日宣布，今年12月5日起，將其每日兩趟吉隆坡至澳洲墨爾本直飛航線從墨爾本（MEL）機場遷移至愛華隆（AVV）機場，此遷移也表示維多利亞州州內將擁有第二國際機場。

由AirAsia集團旗下全亞洲航空（AAX）所營運從吉隆坡第二國際機場出發至澳洲墨爾本愛華隆機場的班機，每日兩班，將提供台灣人前往澳洲知名旅遊勝地：大洋路更方便的選擇，同時保有前往墨爾本市區便利及低價的交通服務。

吉隆坡前往墨爾本的特別優惠票單程含稅199馬幣起，購票日期為即日起至2018年7月15日，出發日期為2018年12月5日至2019年8月13日。搭配購買台北／高雄─吉隆坡機票，從台北／高雄到墨爾本單程含稅不到新台幣5,000元，來回不到萬元。

AirAsia X 首席執行長Benyamin Ismail表示， 身為第一個進駐愛華隆機場的國際航班，相信這對消費者、旅遊業來說無疑是一個大好消息。有信心低票價會受到廣大乘客的歡迎 ，無論是想前往超過130個目的地的澳洲人，或是其他國家想前往墨爾本旅遊的人都能直接受惠。提供高CP值與創新是AirAsia X的核心理念，非常榮幸宣布AAX的墨爾本服務將改至維多利亞愛華隆機場執行，這遷移勸保可以持續為乘客們提供超值的票價並開拓在墨爾本的發展。