親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

令人動容的教養：一個泰國受困少年如何會說五種語言

縣市放颱風假不同調 張其強酸林右昌「別再想選舉了！」

Q版鋼鐵人藍牙音響上市 大葉大學石馥華設計的

2018-07-11 11:31聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「能到台北市訊想科技實習，是非常難得的機會，我會好好把握與表現，希望畢業後能直接獲得任用。」大葉大學媒體數位內容學位學程準備升上2年級的碩士生石馥華示她與老師江家慶一起設計的作品，她說，看到作品被肯定且生產上市，非常開心。

美國漫威漫畫（Marvel Comics）是華特迪士尼公司旗下子公司，打造的鋼鐵人、復仇者聯盟等英雄角色，國內外都有龐大的粉絲族群，台北市訊想科技公司獲漫威授權，開發3C商品，最近與大葉大學多媒體數位內容學位學程產學合作，助理教授江家慶帶領石馥華等多名學生設計Q版鋼鐵人藍牙音響、復仇者聯盟「薩諾斯無限手套」藍芽喇叭等商品原型，由訊想科技限量生產上市了。

江家慶說，訊想科技獲迪士尼、漫威授權，推出聯名創意3C產品，訊想科技希望能邀集台灣原創設計師加入設計團隊，去年與他接洽，促成這項產學合作計畫。第一波合作是碩士生石馥華為漫威設計Q版鋼鐵人藍牙音響，作品完成後，訊想科技非常滿意，石馥華因此獲得到訊想科技實習的機會。

第二波合作是復仇者聯盟「薩諾斯無限手套」藍芽喇叭，由大一生陳俊祐、莊惠惠共同設計，今年秋季上市。江家慶說，學生雖是第一次參與產學案，都非常投入，為了作品不眠不休，自己對作品品質的要求也很高，做出來的成品讓廠商很驚艷，已預約學生畢業後直接去公司就業。

設計暨藝術學院碩士生石馥華說，她對公仔雕塑很感興趣，當老師問她要不要參加產學案時，她就想挑戰看看。這個案子並不是完全自由發揮，訊想科技有先提供人物姿勢、動作，以及公司希望呈現的風格與尺寸，執行這個計畫讓她更了解業界標準與設計商品的注意事項，比如：設計時要整體考量，比例才能精準；模型一定要磨平，否則噴漆後瑕疵會更明顯。

上學期開始，每星期一、二，石馥華到訊想科技實習，其他時間回大葉大學上課，也在工作室續創作，她說，會一邊實習一邊上課到畢業，希望能進一步充實自己的創作實力，希望進入職場時就能無縫接軌。

「我一直很喜歡漫威的人物，可以說是看漫威長大的。」陳俊祐說，得知有機會設計漫威聯名商品，他就主動參加。這次設計的「無限手套」是薩諾斯的武器，訊想科技有先設定要穿透牆壁的感覺，所以他們讓岩石包覆手套，表現破牆而出。手是握拳的姿勢，盔甲必須要有弧度，但一開始製作並不順利，前前後後修改了很多次才成功。

莊惠惠說，岩石的質感很不容易掌握，他們先把保麗龍弄碎，再做塑形，岩石的裂痕跟形狀都要看起來很自然，花了兩、三個星期才做出來，看到作品覺得很有成就感。

大葉大學多媒體數位內容學位學程師生設計的無限手套模型。記者何烱榮／攝影
大葉大學多媒體數位內容學位學程師生設計的無限手套模型。記者何烱榮／攝影
分享
大葉大學碩士生石馥華參與產學合作計畫表現優異，獲得到知名的台北市訊想科技公司實習...
大葉大學碩士生石馥華參與產學合作計畫表現優異，獲得到知名的台北市訊想科技公司實習機會。照片／石馥華提供
分享
大葉大學多媒體數位內容學位學程師生設計的Q版鋼鐵人模型。記者何烱榮／攝影
大葉大學多媒體數位內容學位學程師生設計的Q版鋼鐵人模型。記者何烱榮／攝影
分享
大葉大學多媒體數位內容學位學程助理教授江家慶（左）和女碩士生石馥華（右）一起設計...
大葉大學多媒體數位內容學位學程助理教授江家慶（左）和女碩士生石馥華（右）一起設計Q版鋼鐵人藍牙音響。記者何烱榮／攝影
分享
大葉大學多媒體數位內容學位學程助理教授江家慶（左2）帶領學生與訊想科技產學合作，...
大葉大學多媒體數位內容學位學程助理教授江家慶（左2）帶領學生與訊想科技產學合作，一起設計Q版鋼鐵人藍牙音響、復仇者聯盟「薩諾斯無限手套」藍芽喇叭等商品原型。記者何烱榮／攝影
分享

相關新聞

台灣虎航調整收費標準 10月28日起生效

2018-07-11 11:47

AirAsia推台北墨爾本來回航班 含稅不到萬元

2018-07-11 11:43

Cartie色計仙人掌 TASAKI清新夏夜

2018-07-10 23:44

ORIS潛水表+R&B小天后 美聲穿透深藍海

2018-07-10 23:40

CHANEL美妝遊樂場7/14登場 好玩又好拍

2018-07-10 23:25

車+房 夏日旅宿一站式

2018-07-10 23:13

連韓國人都愛！ 超道地韓式熱炒Pocha新裝登場

2018-07-10 23:04

時尚家居IKEA收據當地毯 韓劇豪宅如夢幻

2018-07-10 22:47

演員現場拍電影給你看 愛馬仕東京打造風格片廠

2018-07-10 22:17

最高打卡點是這！ 可口可樂在101觀景台打造時光迴廊

2018-07-10 21:55

最療癒的護唇油 漂浮花瓣仙氣飄飄

2018-07-10 21:12

東京米其林一星「石垣吉田」海外首店座落文華精品

2018-07-10 19:35

螢幕像紙一樣薄！ 全新LG OLED TV絕美登場

2018-07-10 18:35

香奈兒美妝遊樂場 超好拍的復古電玩元素包準玩瘋

2018-07-10 18:01

BMW 3系列旅行車 升級配備限量上市

2018-07-10 16:19

六日限定！文華Café甜點吃到飽 鹹甜輕食超過癮

2018-07-10 15:23

熱愛棒球 他把多年收藏品融入商旅成棒球文物館

2018-07-10 15:13

「P助冰淇淋蛋糕」來了！周五全球獨賣 萌樣逼瘋粉絲

2018-07-10 14:47

路易莎首創親子友善咖啡門市

2018-07-10 14:42

好市多熱銷洗衣精被嫌臭 于美人：衣服噴香水才能入眠

2018-07-10 13:12

24小時不打烊！「手塚治虫書店」限時台北登場

2018-07-10 13:00

李英愛貴氣逼人 拎個包款都可付汽車頭期款了吼

2018-07-10 12:30

世界芭蕾舞星饗宴登台中歌劇院 骨董芭蕾珠寶共展

2018-07-10 11:36

這樣養出夏季水感肌 為肌膚補水解膩、阻擋城市污染

2018-07-10 08:50

家電週年慶暑假搶先開跑 打造智慧時尚居家這夏超好康

2018-07-09 21:07

影／香港國泰空廚 抓得住旅客的胃

2018-07-09 19:46

新光三越「這夏卡利HIGH」 買精品到嘗小吃都能賺禮券

2018-07-09 18:44

「星巴克咖啡展」來了！3款獨賣飲品 華山開展33天

2018-07-09 17:42

席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房

2018-07-09 17:20

OMEGA翻新骨董機芯 打造限量首創款腕表

2018-07-09 17:13

這麼熱沒飲料消暑怎麼行！多款新創飲品大戰開打

2018-07-09 14:30

好吃又好看！打卡絕不能錯過這些「高顏值冰品」

2018-07-09 14:30

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

夏季車檢優惠 資深車主省更大

2018-07-09 00:23

超商啤酒狂賣！再引進這3款日本「心機下酒零食」

2018-07-08 22:20

早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點

2018-07-08 18:24

球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34

喝水抽大獎！ Ella、宥勝詮釋截然不同的法國味

2018-07-08 17:20
看更多

熱門文章

颱風假沒了 北、基兩市明天正常上班上課

2018-07-10 22:00

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

2018-07-10 20:37

被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

2018-07-10 18:07

主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」

2018-07-10 14:04

颱風腳步快 11日風力減弱勉強達放假標準

2018-07-10 17:10

故宮南院BOT解約 離職員工：故宮裡子面子雙輸

2018-07-10 17:21

史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？

2018-07-10 13:16

台中明天正常上班上課 民眾：都已做好放假準備…

2018-07-10 20:39

影／放四分之一天颱風假被罵翻 柯文哲：這是妥協方案

2018-07-10 16:20

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

2018-07-10 17:37

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

【即時短評】強颱未到先傳交通大癱瘓 天災還是人禍？

2018-07-10 19:05

屏東縣明天正常上班上課 網友不甘：要不要再等等看？

2018-07-10 19:47

北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假

2018-07-10 12:40

颱風假怎麼放？ 陳金德：颱風無情 停班課標準要寬鬆

2018-07-10 13:01

北北基颱風假不同調 台北人好哀怨

2018-07-10 22:41

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

苗栗好「煎熬」 宣布明天放颱風假

2018-07-10 21:49

北市捷運擠爆如跨年夜 有人等5班還上不了車

2018-07-10 16:59

基隆10點後宣布上班上課 林右昌神隱

2018-07-10 22:15

心痛到要擦淚水… 瑪莉亞逼進 兩顆高麗菜500元

2018-07-10 13:09

雙北不同調？新北宣布明停止上班上課 北市10點才宣布

2018-07-10 21:05

林右昌現身！「尊重專業」 等氣象最後一報才做決定

2018-07-10 22:45

台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛

2018-07-10 12:41

颱風這次不一樣 後續並沒有西南氣流

2018-07-10 18:24

北北基連線破局？新北搶先發停班 基市仍未定

2018-07-10 21:16

洪孟楷批柯文哲 要為「人在囧途台北版」負最大責任

2018-07-10 18:26

台中市明天正常上班、上課

2018-07-10 20:09

柯文哲說晚上8點宣布上班課 林右昌：不一定準點

2018-07-10 14:09

台中市明天是否停班停課 市長：今晚盡快宣布

2018-07-10 16:15

因未達標準 彰化縣明天正常上班上課

2018-07-10 20:02

新竹市決定停班停課 與新北市率先發布無關

2018-07-10 21:48

今日星座運勢／魔羯 戀愛運旺 對象帶來生命新感受

2018-07-11 00:00

暴風圈正逼進宜蘭近海 北台灣雨勢漸強

2018-07-10 15:24

瑪莉亞颱風 台南市今晚宣布明天上班上課

2018-07-10 19:41

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天停止上班上課

2018-07-10 21:14

新竹巨城、大遠百今提早收工 竹區威秀20時停止放映

2018-07-10 18:13

宜蘭縣明天停班停課

2018-07-10 19:38

影／北北基下午四點才放颱風假 民眾反應兩極

2018-07-10 18:16

故宮小編無極限！KUSO古畫「放颱風假」 網友笑翻

2018-07-10 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top