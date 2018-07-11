Q版鋼鐵人藍牙音響上市 大葉大學石馥華設計的

2018-07-11 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「能到台北市訊想科技實習，是非常難得的機會，我會好好把握與表現，希望畢業後能直接獲得任用。」大葉大學媒體數位內容學位學程準備升上2年級的碩士生石馥華示她與老師江家慶一起設計的作品，她說，看到作品被肯定且生產上市，非常開心。

美國漫威漫畫（Marvel Comics）是華特迪士尼公司旗下子公司，打造的鋼鐵人、復仇者聯盟等英雄角色，國內外都有龐大的粉絲族群，台北市訊想科技公司獲漫威授權，開發3C商品，最近與大葉大學多媒體數位內容學位學程產學合作，助理教授江家慶帶領石馥華等多名學生設計Q版鋼鐵人藍牙音響、復仇者聯盟「薩諾斯無限手套」藍芽喇叭等商品原型，由訊想科技限量生產上市了。

江家慶說，訊想科技獲迪士尼、漫威授權，推出聯名創意3C產品，訊想科技希望能邀集台灣原創設計師加入設計團隊，去年與他接洽，促成這項產學合作計畫。第一波合作是碩士生石馥華為漫威設計Q版鋼鐵人藍牙音響，作品完成後，訊想科技非常滿意，石馥華因此獲得到訊想科技實習的機會。

第二波合作是復仇者聯盟「薩諾斯無限手套」藍芽喇叭，由大一生陳俊祐、莊惠惠共同設計，今年秋季上市。江家慶說，學生雖是第一次參與產學案，都非常投入，為了作品不眠不休，自己對作品品質的要求也很高，做出來的成品讓廠商很驚艷，已預約學生畢業後直接去公司就業。

設計暨藝術學院碩士生石馥華說，她對公仔雕塑很感興趣，當老師問她要不要參加產學案時，她就想挑戰看看。這個案子並不是完全自由發揮，訊想科技有先提供人物姿勢、動作，以及公司希望呈現的風格與尺寸，執行這個計畫讓她更了解業界標準與設計商品的注意事項，比如：設計時要整體考量，比例才能精準；模型一定要磨平，否則噴漆後瑕疵會更明顯。

上學期開始，每星期一、二，石馥華到訊想科技實習，其他時間回大葉大學上課，也在工作室續創作，她說，會一邊實習一邊上課到畢業，希望能進一步充實自己的創作實力，希望進入職場時就能無縫接軌。

「我一直很喜歡漫威的人物，可以說是看漫威長大的。」陳俊祐說，得知有機會設計漫威聯名商品，他就主動參加。這次設計的「無限手套」是薩諾斯的武器，訊想科技有先設定要穿透牆壁的感覺，所以他們讓岩石包覆手套，表現破牆而出。手是握拳的姿勢，盔甲必須要有弧度，但一開始製作並不順利，前前後後修改了很多次才成功。