連韓國人都愛！ 超道地韓式熱炒Pocha新裝登場

2018-07-10 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



韓劇中男女主角在路邊的小帳棚中，享用韓式料理的經典畫面，現在在台北也能實現。位於東區的Pocha韓式熱炒，經過重新裝潢、調整菜單後，重新開幕，加入流行投影設備、全新菜色、經典韓劇場景重現，體驗韓式熱炒氣氛。

經過14天的重新調整，設計全新菜單風格，行政主廚胡秉騰說，營業三年以來，因為道地的口味，吸引不少韓國人的喜愛，這次引進正宗韓式熱炒，共推出34道經典菜色，無論辣度、鹹度都是最接近韓國當地口味，更將成本拉到3成、3成5，希望以道地韓式風味抓住消費者的胃。