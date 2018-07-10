連韓國人都愛！ 超道地韓式熱炒Pocha新裝登場
韓劇中男女主角在路邊的小帳棚中，享用韓式料理的經典畫面，現在在台北也能實現。位於東區的Pocha韓式熱炒，經過重新裝潢、調整菜單後，重新開幕，加入流行投影設備、全新菜色、經典韓劇場景重現，體驗韓式熱炒氣氛。
經過14天的重新調整，設計全新菜單風格，行政主廚胡秉騰說，營業三年以來，因為道地的口味，吸引不少韓國人的喜愛，這次引進正宗韓式熱炒，共推出34道經典菜色，無論辣度、鹹度都是最接近韓國當地口味，更將成本拉到3成、3成5，希望以道地韓式風味抓住消費者的胃。
其中，招牌菜色「古早一隻雞」，整隻雞醃製一天，以25分鐘炸成酥脆的黃金色，保留完整雞汁，在沾上韓國進口胡椒粉提味，皮薄肉多汁，很適合三五好友一起分享；「起司噴火雞」直逼韓國辣度，若是不敢吃辣建議與起司相拌，不只能降低辣度，濃濃的起司香，也與炸雞很搭；「整隻魷魚的起司鍋」整枝酥炸的魷魚，一上桌就超吸睛，再配上切達乳酪、特製的四種水果味韓式辣醬及軟Q年糕，口味、呈現方式與韓國近乎相同。開幕期間(7/10~8/10)凡來店消費滿1500元，即贈送一道主打菜，滿3000再送一道，以此類推。
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