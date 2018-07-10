ORIS潛水表+R&B小天后 美聲穿透深藍海

2018-07-10 23:40 聯合報 本報訊



吳卓源昨出席ORIS潛水系列腕錶上市發表會。 記者侯永全／攝影 分享 facebook 瑞士腕表品牌豪利時（ORIS）昨日發表全新的潛水表系列，現場邀請爆紅的R&B女聲吳卓源（Julia Wu）演唱開啟她創作歷程的第一首歌「SEA」，以歌聲潛入湛藍深海，呼應著致力於世界海洋保護的ORIS所推出的潛水腕表，其中包括彰顯水資源重要性的生命之源限量腕表，以及協助保育東北太平洋克利珀頓島（Clipperton）的限量腕表。

從小在澳洲布里斯班長大的吳卓源，與海自然不陌生，來台灣之後也多次去宜蘭海邊戲水。首次出席手表活動就遇到人生第一個颱風，她笑說「有點小小的害怕」，但其實比較緊張第一次自彈自唱這首歌，因為已經好幾個月沒有練習吉他。她表示，平常因為要彈琴所以不太習慣配戴腕表，不過自己很早以前就認識ORIS這個品牌，今天配戴深藍色表盤搭配灰色表圈的限量潛水腕表覺得優雅又帥氣。她最喜歡表底蓋鐫刻萊茵河的發源地托馬湖圖案的細節，而以海拔高度2,343公尺為限量數量則覺得相當特別。

生命之源限量腕表與今年所推出的其他款ORIS AQUIS系列潛水表一樣，以43.5毫米表殼搭配彩色陶瓷單向旋轉表圈，搭載ORIS 733自動上鍊機芯，具300米防水功能，並配有Super-LumiNova®螢光塗層的「棒棒糖」狀秒針。

生命之源限量腕表底蓋呈現完整的萊茵河路線，是因為它靠近ORIS自1904年創立以來的Hölstein鎮，品牌名稱更來自附近的Orisbach溪流。利珀頓島限量表底蓋，浮雕品牌所贊助的克利珀頓島探索隊所致力保育的這座環礁島，腕表銷售所得撥放一定比例用於保護海洋。限量腕表均搭配特殊表盒販售。除此之外，一般款的AQUIS潛水表則推出綠色、棕色等不同新穎色彩，亦有鈦金屬材質可供選擇。藍面黑色陶瓷表圈的45.5毫米的計時碼表則具有500米防水功能。

Oris Clipperton克利珀頓島限量腕表，全球限量2,000只。 圖／豪利時提供 分享 facebook

Oris Aquis綠色表盤日期表，鍊帶款55,000元。 圖／豪利時提供 分享 facebook