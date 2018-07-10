Cartie色計仙人掌 TASAKI清新夏夜

2018-07-10 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ／台北報導



卡地亞全新Cactus de Cartier系列仙人掌珠寶，鮮亮配色和造型散發豐沛能量與誘人魅力。 圖／Cartier提供 分享 facebook 盛夏時分，萬物勃發，高級珠寶也趕在此時絢爛爭豔，卡地亞全新的Cactus de Cartier仙人掌系列珠寶延續狂野叛逆的性格，以金色與藍綠配色再度綻放，在豔陽下施展魅惑人心的魔法；而入夜，TASAKI喚醒夏夜精靈，捎來清新美感的TASAKI by MHT夏季新品，用彩寶勾勒星月，夢幻甜美。

Cactus de Cartier砂金石耳環，18K黃金鑲嵌砂金石、鑽石，約36萬4,000元。 圖／Cartier提供 分享 facebook

Cactus de Cartier青金石與綠玉髓指間戒，18K黄金鑲嵌青金石、綠玉髓、鑽石，參考價格約132萬元。 圖／Cartier提供 分享 facebook

Cactus de Cartier青金石與綠玉髓項鍊，18K黄金鑲嵌青金石、綠玉髓和鑽石，約257萬元。 圖／Cartier提供 分享 facebook

Cactus de Cartier鏤空鑽石耳環，18K黃金鑲嵌鑽石，188萬元。 圖／Cartier提供 分享 facebook

2016年首次亮相的Cactus de Cartier仙人掌系列珠寶，就讓人充分見識卡地亞不落俗套的設計品味和解讀大自然的獨到美學，珠寶圈稀有的仙人掌主題，展露狂野叛逆的個性，而幾何層次繁複的結構、精緻金工和大膽配色則讓作品剛柔並濟，姿態既傲氣又充滿女人味，挑戰妳的珠寶駕馭功力，也格外能展現個性和品味。新作延續這股剛柔魅力，在大量金色中融入青金石和綠玉髓的強烈配色，更具美感張力。

TASAKI by MHT月光石珍珠耳環，118,000元。 圖／TASAKI提供 分享 facebook

TASAKI by MHT_callisto 粉色尖晶石珍珠戒指，70,500元。 圖／TASAKI提供 分享 facebook

不同於盛夏熾烈豔陽的熱情，清涼夏夜總是夢幻迷人，正如TASAKI by MHT夏季獻上的輕珠寶，擁有法國貴族後裔血統的TASAKI by MHT設計師Marie-Hélène de Taillac，運用彩色寶石打精巧典雅的小品，簡單卻足以打動人心。

Flamboyant Pearls系列全新作品結合了月光石、海水藍寶石、拓帕石、黃色綠柱石等彩寶結合珍珠，將星星月亮化作甜美的珠寶點綴耳際、指間與頸間，容易多層次混搭的細緻線條，格外適合夏日裝扮，讓女人舉手投足間散發自然舒服的質感。