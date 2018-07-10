CHANEL美妝遊樂場7/14登場 好玩又好拍

2018-07-10 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱專題報導



許瑋甯(右)與周興哲在COCO GAME CENTER體驗彩妝虛擬賽車遊戲。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

在國外舉辦引爆打卡熱潮的香奈兒COCO期間限定美妝遊樂場「COCO GAME CENTER」，終於登台了，現場充滿復古電玩元素，以香奈兒彩妝、保養、香氛為發想的各式遊戲機，讓參加者重拾童心與青春記憶，現場陳列、設計可以說處處都是拍照打卡點，呼應社群世代愛拍照的需求。位於台北東區的COCO GAME CENTER於7/14至8/12登場，民眾可自由入場體驗參觀。

為慶祝香奈兒2018重點新品COCO柔霧唇頰露上市，香奈兒打造COCO期間限定美妝遊樂場「COCO GAME CENTER」，以遊戲、遊樂場「玩」的概念，呼應這系列彩妝自由隨興、奔放創意的特質。

在COCO GAME CENTER每一處都是拍照打卡點。 記者謝欣倫／攝影 分享 facebook

從大門開始，COCO GAME CENTER的空間每一處都精心規畫拍照絕佳地點，遊樂場氛圍充滿歡樂氣息。像是用唇彩色號拼成的牆面，以70、80年代的復古遊戲機畫面拼成品牌大型的雙C Logo符號，相當醒目。美妝台上的每樣彩妝、香水，入場民眾可以隨時拿起來試用，或是先美美的補妝再拍照。

現場與好友一同玩遊戲機。 記者謝欣倫／攝影 分享 facebook

專為COCO柔霧唇頰露設計的二合一遊戲機台，像是乒乓球或是節拍遊戲，可以揪閨密或男友一起小試身手，看看誰是遊戲高手。另外，以巴黎街頭為風景的虛擬賽車，先挑選喜愛的唇彩擦上雙唇，接著自由玩創意自拍美照與好友們分享。

香水遊戲機，按一下看一下今天的幸運色與對應香水。 記者謝欣倫／攝影 分享 facebook

在泡泡遊戲機可抓到香奈兒保養彩妝或香水試用品。 記者謝欣倫／攝影 分享 facebook

在CHANCE香水遊戲機看看今天的幸運色是什麼顏色？按個按鈕靜待結果的心情充滿期待，幸運色出爐後，再噴上相對應色彩的CHANCE香水，讓全身充滿迷人氣息與好心情。投進香奈兒代幣，泡泡遊戲機裡堆滿了透明泡泡球，試試你的手氣。

每一處都是拍照打卡點，拍照前還可用現場彩妝補個妝。 記者謝欣倫／攝影 分享 facebook

現場除了彩妝可自由體驗外，也有專業美容顧問與專家提供個人化諮詢與補妝等服務。有興趣的民眾可於香奈兒官網或在COCO GAME CENTER現場預約彩妝服務。

香奈兒COCO期間限定美妝遊樂場

期間：7/14～8/12

營業時間：12:00PM∼21:00PM

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄13號1樓