親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

CHANEL美妝遊樂場7/14登場 好玩又好拍

2018-07-10 23:25聯合報 記者江佩君╱專題報導

許瑋甯(右)與周興哲在COCO GAME CENTER體驗彩妝虛擬賽車遊戲。 圖...
許瑋甯(右)與周興哲在COCO GAME CENTER體驗彩妝虛擬賽車遊戲。 圖／香奈兒提供
分享

在國外舉辦引爆打卡熱潮的香奈兒COCO期間限定美妝遊樂場「COCO GAME CENTER」，終於登台了，現場充滿復古電玩元素，以香奈兒彩妝、保養、香氛為發想的各式遊戲機，讓參加者重拾童心與青春記憶，現場陳列、設計可以說處處都是拍照打卡點，呼應社群世代愛拍照的需求。位於台北東區的COCO GAME CENTER於7/14至8/12登場，民眾可自由入場體驗參觀。

為慶祝香奈兒2018重點新品COCO柔霧唇頰露上市，香奈兒打造COCO期間限定美妝遊樂場「COCO GAME CENTER」，以遊戲、遊樂場「玩」的概念，呼應這系列彩妝自由隨興、奔放創意的特質。

在COCO GAME CENTER每一處都是拍照打卡點。 記者謝欣倫／攝影
在COCO GAME CENTER每一處都是拍照打卡點。 記者謝欣倫／攝影
分享

從大門開始，COCO GAME CENTER的空間每一處都精心規畫拍照絕佳地點，遊樂場氛圍充滿歡樂氣息。像是用唇彩色號拼成的牆面，以70、80年代的復古遊戲機畫面拼成品牌大型的雙C Logo符號，相當醒目。美妝台上的每樣彩妝、香水，入場民眾可以隨時拿起來試用，或是先美美的補妝再拍照。

現場與好友一同玩遊戲機。 記者謝欣倫／攝影
現場與好友一同玩遊戲機。 記者謝欣倫／攝影
分享

專為COCO柔霧唇頰露設計的二合一遊戲機台，像是乒乓球或是節拍遊戲，可以揪閨密或男友一起小試身手，看看誰是遊戲高手。另外，以巴黎街頭為風景的虛擬賽車，先挑選喜愛的唇彩擦上雙唇，接著自由玩創意自拍美照與好友們分享。

香水遊戲機，按一下看一下今天的幸運色與對應香水。 記者謝欣倫／攝影
香水遊戲機，按一下看一下今天的幸運色與對應香水。 記者謝欣倫／攝影
分享

在泡泡遊戲機可抓到香奈兒保養彩妝或香水試用品。 記者謝欣倫／攝影
在泡泡遊戲機可抓到香奈兒保養彩妝或香水試用品。 記者謝欣倫／攝影
分享

在CHANCE香水遊戲機看看今天的幸運色是什麼顏色？按個按鈕靜待結果的心情充滿期待，幸運色出爐後，再噴上相對應色彩的CHANCE香水，讓全身充滿迷人氣息與好心情。投進香奈兒代幣，泡泡遊戲機裡堆滿了透明泡泡球，試試你的手氣。

每一處都是拍照打卡點，拍照前還可用現場彩妝補個妝。 記者謝欣倫／攝影
每一處都是拍照打卡點，拍照前還可用現場彩妝補個妝。 記者謝欣倫／攝影
分享

現場除了彩妝可自由體驗外，也有專業美容顧問與專家提供個人化諮詢與補妝等服務。有興趣的民眾可於香奈兒官網或在COCO GAME CENTER現場預約彩妝服務。

香奈兒COCO期間限定美妝遊樂場

期間：7/14～8/12

營業時間：12:00PM∼21:00PM

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄13號1樓

香奈兒

相關新聞

Cartie色計仙人掌 TASAKI清新夏夜

2018-07-10 23:44

ORIS潛水表+R&B小天后 美聲穿透深藍海

2018-07-10 23:40

車+房 夏日旅宿一站式

2018-07-10 23:13

連韓國人都愛！ 超道地韓式熱炒Pocha新裝登場

2018-07-10 23:04

時尚家居IKEA收據當地毯 韓劇豪宅如夢幻

2018-07-10 22:47

演員現場拍電影給你看 愛馬仕東京打造風格片廠

2018-07-10 22:17

最高打卡點是這！ 可口可樂在101觀景台打造時光迴廊

2018-07-10 21:55

最療癒的護唇油 漂浮花瓣仙氣飄飄

2018-07-10 21:12

東京米其林一星「石垣吉田」海外首店座落文華精品

2018-07-10 19:35

螢幕像紙一樣薄！ 全新LG OLED TV絕美登場

2018-07-10 18:35

香奈兒美妝遊樂場 超好拍的復古電玩元素包準玩瘋

2018-07-10 18:01

BMW 3系列旅行車 升級配備限量上市

2018-07-10 16:19

六日限定！文華Café甜點吃到飽 鹹甜輕食超過癮

2018-07-10 15:23

熱愛棒球 他把多年收藏品融入商旅成棒球文物館

2018-07-10 15:13

「P助冰淇淋蛋糕」來了！周五全球獨賣 萌樣逼瘋粉絲

2018-07-10 14:47

路易莎首創親子友善咖啡門市

2018-07-10 14:42

好市多熱銷洗衣精被嫌臭 于美人：衣服噴香水才能入眠

2018-07-10 13:12

24小時不打烊！「手塚治虫書店」限時台北登場

2018-07-10 13:00

李英愛貴氣逼人 拎個包款都可付汽車頭期款了吼

2018-07-10 12:30

世界芭蕾舞星饗宴登台中歌劇院 骨董芭蕾珠寶共展

2018-07-10 11:36

這樣養出夏季水感肌 為肌膚補水解膩、阻擋城市污染

2018-07-10 08:50

家電週年慶暑假搶先開跑 打造智慧時尚居家這夏超好康

2018-07-09 21:07

影／香港國泰空廚 抓得住旅客的胃

2018-07-09 19:46

新光三越「這夏卡利HIGH」 買精品到嘗小吃都能賺禮券

2018-07-09 18:44

「星巴克咖啡展」來了！3款獨賣飲品 華山開展33天

2018-07-09 17:42

席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房

2018-07-09 17:20

OMEGA翻新骨董機芯 打造限量首創款腕表

2018-07-09 17:13

這麼熱沒飲料消暑怎麼行！多款新創飲品大戰開打

2018-07-09 14:30

好吃又好看！打卡絕不能錯過這些「高顏值冰品」

2018-07-09 14:30

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

夏季車檢優惠 資深車主省更大

2018-07-09 00:23

超商啤酒狂賣！再引進這3款日本「心機下酒零食」

2018-07-08 22:20

早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點

2018-07-08 18:24

球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34

喝水抽大獎！ Ella、宥勝詮釋截然不同的法國味

2018-07-08 17:20

RICHARD MILLE打造利曼經典車賽頂級裝備

2018-07-08 16:20

居家品牌夏特價 為空間添涼意就趁現在

2018-07-08 16:03

不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足

2018-07-08 15:23
看更多

熱門文章

不斷更新／瑪莉亞颱風來襲 11日停班停課看這裡

2018-07-10 19:45

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

2018-07-10 20:37

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57

颱風假沒了 北、基兩市明天正常上班上課

2018-07-10 22:00

自行宣佈11日停班課 朱立倫臉書被讚「最瀟灑的男人」

2018-07-10 21:31

柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?

2018-07-10 10:25

被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

2018-07-10 18:07

北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布

2018-07-10 11:28

颱風腳步快 11日風力減弱勉強達放假標準

2018-07-10 17:10

北北基僅新北停班課 出勤若經新北可行使退避權

2018-07-10 22:42

考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課

2018-07-10 10:03

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝

2018-07-10 11:25

史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？

2018-07-10 13:16

主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」

2018-07-10 14:04

影／放四分之一天颱風假被罵翻 柯文哲：這是妥協方案

2018-07-10 16:20

台中明天正常上班上課 民眾：都已做好放假準備…

2018-07-10 20:39

瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

2018-07-10 09:22

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

2018-07-10 17:37

股匯正常開市 金管會休颱風假

2018-07-10 22:25

影／基隆外木山驚見水龍捲 海面約持續3分鐘

2018-07-10 11:54

故宮南院BOT解約 離職員工：故宮裡子面子雙輸

2018-07-10 17:21

放颱風假不同步？李四川：新北明達停班停課標準

2018-07-10 21:37

快看！竹縣宣布明停班停課 這些區域道路管制勿入

2018-07-10 21:13

屏東縣明天正常上班上課 網友不甘：要不要再等等看？

2018-07-10 19:47

持續更新／瑪莉亞強颱來襲 11日交通資訊整理包告訴你

2018-07-10 17:17

北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假

2018-07-10 12:40

4點下班塞爆被罵翻 柯文哲：以後直接說「晚上不用上班」

2018-07-10 20:56

下午4點停班有人怨 服務業和警消：要知足了 我們沒休

2018-07-10 12:05

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

【即時短評】強颱未到先傳交通大癱瘓 天災還是人禍？

2018-07-10 19:05

強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35

北市捷運擠爆如跨年夜 有人等5班還上不了車

2018-07-10 16:59

瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡

2018-07-10 09:53

瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33

雙北不同調？新北宣布明停止上班上課 北市10點才宣布

2018-07-10 21:05

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

氣象局最新風雨預報出爐 明天北市風力比稍早預估小

2018-07-10 22:22

颱風假怎麼放？ 陳金德：颱風無情 停班課標準要寬鬆

2018-07-10 13:01

四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業

2018-07-10 11:20

台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛

2018-07-10 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top