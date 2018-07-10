演員現場拍電影給你看 愛馬仕東京打造風格片廠

2018-07-10 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



電影的魅力透過大銀幕展現，在觀眾眼裡往往充滿脫離現實又遙不可及之感。每年都會在不同城市舉行年度時尚展演活動的愛馬仕（Hermès），巧手一揮將電影與觀眾的距離拉近，今年夏季選在東京國立新美術館（The National Art Center, Tokyo）推出為期20天的「彼女と‧ AVEC ELLE （與她同行）」展覽，透過建造拍攝片廠並融合品牌2018秋冬女士系列作品的呈現手法，將電影與現代時尚女性由內而外的多變風格完美結合。

「彼女と‧ AVEC ELLE （與她同行）」特展由法國製片兼策展人Laure Flammarion操刀，展覽主軸在講述一名作家與她偶然從大銀幕上發現的繆思女神的邂逅與理解過程，並將此過程拍攝成電影。在劇本中，神秘的繆思女神給了作家3位朋友的聯繫方式，分別是朋友、愛人、鄰居，透過他們口中所描繪的共同回憶、美好畫面，讓作家能更了解繆思女神的一切。而每一個參觀展覽的人，都將進入電影拍攝現場，以一個旁觀者的方式感受電影拍攝現場的匆忙、安靜、專業與分工細節，並在愛馬仕秋冬服飾、皮件等單品的妝點造景中，身歷其境體會一位現代繆思女神生活的形貌與姿態。

進入展場首先會在一個小型的電影院欣賞作家心中繆思女神的倩影，隨後進入Laure Flammarion與愛馬仕所打造出的攝影片廠。場景共分為與繆思女神好友見面的午茶店、與她愛人通話的房間、拜訪她鄰居的花店，以及髮型、化妝間和儲藏室等，最後來到了繆思女神的家，每個擺設、家具都是另一種形式的交談。觀展過程完整呈現電影拍攝的幕前與幕後，而愛馬仕女裝世界藝術總監Bali Barret、女裝藝術總監Nadège Vanhèe-Cybulski的設計也為片廠中的每個角落注入溫暖時尚風格，像是秋冬服飾與鞋款等，而經典絲巾、凱莉包、柏金包也沒有缺席。透過電影工業講究每個層面的特質，呼應愛馬仕精湛工藝與重視技術團隊合作的品牌精神。

觀展者除了從不同場景獲得許多驚喜之外，在愛馬仕「彼女と‧ AVEC ELLE （與她同行）」展覽中更能見到日本知名藝人，絕對會讓日劇迷為之驚艷。參與片廠演出的包括吉田羊（Yo Yoshida）、前川泰之（Yasuyuki Maekawa）、市川實日子（Miwako Ichikawa）等人，跳脫以往在銀幕上的視角，場景的布置與演員的一舉一動是那麼的觸手可及，愛馬仕的服飾、皮件等更有別擺放在精品櫥窗中的姿態，而是以更生活化的樣貌展示，讓現場觀賞的角度更具真實趣味感。