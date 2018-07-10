親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

時尚家居IKEA收據當地毯 韓劇豪宅如夢幻

2018-07-10 22:47聯合報 記者黃筱晴╱台北報導

紅遍時尚圈的FRAKTA購物袋，Virgil用Sculpture字樣表達在他心中...
紅遍時尚圈的FRAKTA購物袋，Virgil用Sculpture字樣表達在他心中的形象。 圖／IKEA提供
分享

居家品牌近年特別流行聯名，不管是與業界成名已久的設計大師或才華洋溢的後起之秀合作，還是透過藝人光環加持，時尚的魅力都能讓大家對居家空間有更多想像。

IKEA近年推出許多與時尚潮流品牌、設計大師合作的聯名系列商品，今年IKEA大眾化設計日（Democratic Design Days）剛在瑞典落幕，新品發布會最吸睛的正是由Louis Vuitton新任男裝藝術總監的當紅設計師Virgil Abloh和Off-White團隊主導設計的「IKEA MARKERAD」系列，包含椅子、桌子、地毯或是購物袋等家居品增添了更多時尚潮流元素。而「如何讓IKEA家居展現Off-White風格的隱意與彩蛋」，更成為全球Virgil Abloh粉的最大看點。

設計師Virgil Abloh將IKEA收據變身地毯。 圖／IKEA提供
設計師Virgil Abloh將IKEA收據變身地毯。 圖／IKEA提供
分享

以簡單KEEP OFF字樣搭配異國情調的圖騰，帶來奇妙衝突感。 圖／IKEA提供
以簡單KEEP OFF字樣搭配異國情調的圖騰，帶來奇妙衝突感。 圖／IKEA提供
分享

IKEA與時尚潮流天王Virgil Abloh的合作，包括將他最喜愛的IKEA經典藍色FRAKTA購物袋，以柔軟且耐磨的再生紙為材質重塑，包身印上「Sculpture」字樣，而發布會現場一張OVERSIZE的IKEA收據也令人發噱，竟然是一張可以放在地上，也可以放在牆上的地毯，還有紅底搭配藍色字樣「BLUE」挑戰感官衝突的地毯、中央大大寫著「KEEP OFF」字樣的傳統圖紋地毯，以及綠色長毛印著「WET GRASS」的地毯，都有種意在言外的幽默。

女主角金秘書的自然風格客廳設計。 圖╱iloom提供
女主角金秘書的自然風格客廳設計。 圖╱iloom提供
分享

戲劇中男主角也到韓國iloom實體店面體驗目前最新電動床組Argin。 圖／摘自...
戲劇中男主角也到韓國iloom實體店面體驗目前最新電動床組Argin。 圖／摘自愛奇藝
分享

相較IKEA選擇與設計師聯名，韓系品牌則熱愛透過戲劇呈現家居用品的夢幻使用情境。喜愛看韓劇的消費者肯定對iloom怡倫家居不陌生，從《她很漂亮》、《鬼怪》到最新漫畫改編熱播劇《金秘書為何那樣》都能看到各款經典商品的蹤影。此次iloom依照劇中男女主角不同的個性、身分、背景分別打造不同風格的居家風格，從符合副會長身分的華麗、深色風格，到金秘書單身小資女的明亮自然風格，除了運用不同形式的家具展現空間靈活運用的彈性之外，家具設計更考慮亞洲人身形、日常生活習慣調整功能設計，顏色的使用亦融合北歐自然風格與流行色彩學，讓居家生活布置變得時尚有趣。

IKEA

相關新聞

Cartie色計仙人掌 TASAKI清新夏夜

2018-07-10 23:44

ORIS潛水表+R&B小天后 美聲穿透深藍海

2018-07-10 23:40

CHANEL美妝遊樂場7/14登場 好玩又好拍

2018-07-10 23:25

車+房 夏日旅宿一站式

2018-07-10 23:13

連韓國人都愛！ 超道地韓式熱炒Pocha新裝登場

2018-07-10 23:04

演員現場拍電影給你看 愛馬仕東京打造風格片廠

2018-07-10 22:17

最高打卡點是這！ 可口可樂在101觀景台打造時光迴廊

2018-07-10 21:55

最療癒的護唇油 漂浮花瓣仙氣飄飄

2018-07-10 21:12

東京米其林一星「石垣吉田」海外首店座落文華精品

2018-07-10 19:35

螢幕像紙一樣薄！ 全新LG OLED TV絕美登場

2018-07-10 18:35

香奈兒美妝遊樂場 超好拍的復古電玩元素包準玩瘋

2018-07-10 18:01

BMW 3系列旅行車 升級配備限量上市

2018-07-10 16:19

六日限定！文華Café甜點吃到飽 鹹甜輕食超過癮

2018-07-10 15:23

熱愛棒球 他把多年收藏品融入商旅成棒球文物館

2018-07-10 15:13

「P助冰淇淋蛋糕」來了！周五全球獨賣 萌樣逼瘋粉絲

2018-07-10 14:47

路易莎首創親子友善咖啡門市

2018-07-10 14:42

好市多熱銷洗衣精被嫌臭 于美人：衣服噴香水才能入眠

2018-07-10 13:12

24小時不打烊！「手塚治虫書店」限時台北登場

2018-07-10 13:00

李英愛貴氣逼人 拎個包款都可付汽車頭期款了吼

2018-07-10 12:30

世界芭蕾舞星饗宴登台中歌劇院 骨董芭蕾珠寶共展

2018-07-10 11:36

這樣養出夏季水感肌 為肌膚補水解膩、阻擋城市污染

2018-07-10 08:50

家電週年慶暑假搶先開跑 打造智慧時尚居家這夏超好康

2018-07-09 21:07

影／香港國泰空廚 抓得住旅客的胃

2018-07-09 19:46

新光三越「這夏卡利HIGH」 買精品到嘗小吃都能賺禮券

2018-07-09 18:44

「星巴克咖啡展」來了！3款獨賣飲品 華山開展33天

2018-07-09 17:42

席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房

2018-07-09 17:20

OMEGA翻新骨董機芯 打造限量首創款腕表

2018-07-09 17:13

這麼熱沒飲料消暑怎麼行！多款新創飲品大戰開打

2018-07-09 14:30

好吃又好看！打卡絕不能錯過這些「高顏值冰品」

2018-07-09 14:30

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

夏季車檢優惠 資深車主省更大

2018-07-09 00:23

超商啤酒狂賣！再引進這3款日本「心機下酒零食」

2018-07-08 22:20

早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點

2018-07-08 18:24

球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34

喝水抽大獎！ Ella、宥勝詮釋截然不同的法國味

2018-07-08 17:20

RICHARD MILLE打造利曼經典車賽頂級裝備

2018-07-08 16:20

居家品牌夏特價 為空間添涼意就趁現在

2018-07-08 16:03

不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足

2018-07-08 15:23
看更多

熱門文章

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

2018-07-10 20:37

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57

颱風假沒了 北、基兩市明天正常上班上課

2018-07-10 22:00

柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?

2018-07-10 10:25

被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

2018-07-10 18:07

北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布

2018-07-10 11:28

颱風腳步快 11日風力減弱勉強達放假標準

2018-07-10 17:10

考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課

2018-07-10 10:03

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝

2018-07-10 11:25

主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」

2018-07-10 14:04

史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？

2018-07-10 13:16

影／放四分之一天颱風假被罵翻 柯文哲：這是妥協方案

2018-07-10 16:20

台中明天正常上班上課 民眾：都已做好放假準備…

2018-07-10 20:39

瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

2018-07-10 09:22

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

2018-07-10 17:37

故宮南院BOT解約 離職員工：故宮裡子面子雙輸

2018-07-10 17:21

影／基隆外木山驚見水龍捲 海面約持續3分鐘

2018-07-10 11:54

屏東縣明天正常上班上課 網友不甘：要不要再等等看？

2018-07-10 19:47

北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假

2018-07-10 12:40

【即時短評】強颱未到先傳交通大癱瘓 天災還是人禍？

2018-07-10 19:05

下午4點停班有人怨 服務業和警消：要知足了 我們沒休

2018-07-10 12:05

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

北市捷運擠爆如跨年夜 有人等5班還上不了車

2018-07-10 16:59

強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35

瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡

2018-07-10 09:53

瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33

雙北不同調？新北宣布明停止上班上課 北市10點才宣布

2018-07-10 21:05

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

颱風假怎麼放？ 陳金德：颱風無情 停班課標準要寬鬆

2018-07-10 13:01

四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業

2018-07-10 11:20

台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛

2018-07-10 12:41

基隆10點後宣布上班上課 林右昌神隱

2018-07-10 22:15

北北基連線破局？新北搶先發停班 基市仍未定

2018-07-10 21:16

心痛到要擦淚水… 瑪莉亞逼進 兩顆高麗菜500元

2018-07-10 13:09

洪孟楷批柯文哲 要為「人在囧途台北版」負最大責任

2018-07-10 18:26

颱風這次不一樣 後續並沒有西南氣流

2018-07-10 18:24

苗栗好「煎熬」 宣布明天放颱風假

2018-07-10 21:49

柯文哲說晚上8點宣布上班課 林右昌：不一定準點

2018-07-10 14:09

台中市明天正常上班、上課

2018-07-10 20:09

台中市明天是否停班停課 市長：今晚盡快宣布

2018-07-10 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top