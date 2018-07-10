時尚家居IKEA收據當地毯 韓劇豪宅如夢幻

2018-07-10 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱台北報導



紅遍時尚圈的FRAKTA購物袋，Virgil用Sculpture字樣表達在他心中的形象。 圖／IKEA提供 分享 facebook

居家品牌近年特別流行聯名，不管是與業界成名已久的設計大師或才華洋溢的後起之秀合作，還是透過藝人光環加持，時尚的魅力都能讓大家對居家空間有更多想像。

IKEA近年推出許多與時尚潮流品牌、設計大師合作的聯名系列商品，今年IKEA大眾化設計日（Democratic Design Days）剛在瑞典落幕，新品發布會最吸睛的正是由Louis Vuitton新任男裝藝術總監的當紅設計師Virgil Abloh和Off-White團隊主導設計的「IKEA MARKERAD」系列，包含椅子、桌子、地毯或是購物袋等家居品增添了更多時尚潮流元素。而「如何讓IKEA家居展現Off-White風格的隱意與彩蛋」，更成為全球Virgil Abloh粉的最大看點。

設計師Virgil Abloh將IKEA收據變身地毯。 圖／IKEA提供 分享 facebook

以簡單KEEP OFF字樣搭配異國情調的圖騰，帶來奇妙衝突感。 圖／IKEA提供 分享 facebook

IKEA與時尚潮流天王Virgil Abloh的合作，包括將他最喜愛的IKEA經典藍色FRAKTA購物袋，以柔軟且耐磨的再生紙為材質重塑，包身印上「Sculpture」字樣，而發布會現場一張OVERSIZE的IKEA收據也令人發噱，竟然是一張可以放在地上，也可以放在牆上的地毯，還有紅底搭配藍色字樣「BLUE」挑戰感官衝突的地毯、中央大大寫著「KEEP OFF」字樣的傳統圖紋地毯，以及綠色長毛印著「WET GRASS」的地毯，都有種意在言外的幽默。

女主角金秘書的自然風格客廳設計。 圖╱iloom提供 分享 facebook

戲劇中男主角也到韓國iloom實體店面體驗目前最新電動床組Argin。 圖／摘自愛奇藝 分享 facebook

相較IKEA選擇與設計師聯名，韓系品牌則熱愛透過戲劇呈現家居用品的夢幻使用情境。喜愛看韓劇的消費者肯定對iloom怡倫家居不陌生，從《她很漂亮》、《鬼怪》到最新漫畫改編熱播劇《金秘書為何那樣》都能看到各款經典商品的蹤影。此次iloom依照劇中男女主角不同的個性、身分、背景分別打造不同風格的居家風格，從符合副會長身分的華麗、深色風格，到金秘書單身小資女的明亮自然風格，除了運用不同形式的家具展現空間靈活運用的彈性之外，家具設計更考慮亞洲人身形、日常生活習慣調整功能設計，顏色的使用亦融合北歐自然風格與流行色彩學，讓居家生活布置變得時尚有趣。